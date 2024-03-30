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Реализация корейского сценария

Виктор Андрусив
30 марта 2024, 06:07
Вряд ли какой-то политик позволит себе подписать перемирие с Путиным.
Реализация корейского сценария
Сценарий Кореи возможен для Украины / Коллаж: ОП, УНИАН

Инициатива сегодня у Путина по всем фронтам, поэтому корейский сценарий может стать реальным только после краха его планов. По состоянию на сейчас у него есть развилка из двух подходов.

1. продолжить ползучую оккупацию, которая продолжается уже. Колоссальные потери за последние полгода, а они действительно самые большие с начала вторжения, особенно в технике, все таки приносят какие-то плоды. Да продвижение мизерное, но оно есть. Авдеевка стоила дорого, но взята. В свое время я писал о новой мясной стратегии Путина, и он явно думает о ее реализации.

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Однако, не только условные успехи на фронте склоняют путина в пользу этого подхода. Во-первых, походу российский генштаб действительно верит, что наши ВСУ на грани. И скоро произойдет вот-вот такое желанное "обрушение фронта". Такие их рассуждения имеют свои аргументы: проблемы с мобилизацией у нас, проблемы с обеспечением снарядами, проблемы с американской помощью, внутренние политические проблемы... Поэтому логика их действий заключается в том, что продолжить держать темп своих мясных штурмов, сколько возможно. Единственный недостаток этого подхода в том, что он не даст возможности реализовать второй.

2. новое большое наступление на условный Харьков. Хотя путин и его мясные генералы никогда не чувствуют пределов своих возможностей, законы физики таки их в этом ограничивают. Поэтому тянуть постоянные штурмы и готовить 200 к на новое наступление - явно не по силам. Здесь или-или.

Второй подход имеет свои преимущества. Во-первых, масштабное новое наступление является большим доказательством того, что путин побеждает, и что вся стратегия Запада по помощи Украине провалилась. Это особенно сильный аргумент накануне американских выборов. И не только американских, потому что это самый большой год выборов в истории. Во-вторых, захватить крупный город, "первую столицу" - это про военный успех и реабилитация за позорный провал вторжения. А путин эмоциональное животное, хоть и с холодным расчетом, поквитаться для него важно, как и для его стада. В-третьих, наступление на Харьков отодвигает возможность бомбить Белгород из РСЗО.

Последние сигналы указывают на то, что оккупанты определяются в пользу первого подхода. На фронте пошел вход российский оперативный резерв и все чаще попадаются оккупанты с незавершенной подготовкой. Впрочем, еще рано судить.

Независимо от того, какой подход выберет путин, по состоянию на ноябрь-декабрь его военные силы будут истощены и вынуждены перейти в оборону. Я пока не вижу перспектив для больших успехов его кампании, возможно еще несколько "Авдеевок", больше вряд ли. Если не произойдет чего-то экстрапровального с нашей стороны. Но результатом этой кампании будет то, что и мы будем чрезвычайно истощены. И очень сомнительно, чтобы какая-то из сторон получила возможность накопить силы для нового мощного контрнаступления.

Именно так где-то и наступил этот сценарий в Корее. После колоссальных потерь с обеих, и бесконечных контрнаступлений, в результате которых только Сеул 4 раза переходил из рук в руки, война потеряла смысл с точки зрения продолжения. Был правда важный фактор - смерть Сталина, но последний год войны особых изменений по линии фронта почти не было. Все истощились, победителя не было, переводить эскалацию на уровень ядерной войны никто не хотел. С обеих сторон по разным данным было потеряно от 2 до 4 млн человек, включая гражданское население.

Важная деталь, мирный договор по сегодняшний день не подписан, а перемирие от имени Южной Кореи никто не подписал, от сил ООН подписал генерал Марк Уэйн Кларк. Очень похожая перспектива для нас, когда вряд ли какой-то политик позволит себе подписать перемирие с путиным.

Далее о шансах и возможностях избежать корейского сценария. Хотя они уже выглядят фантастическими.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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