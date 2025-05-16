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Реалии на земле: что следует учитывать при переговорах с орками

Виктор Андрусив
16 мая 2025, 06:51
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Разное понимание и объяснение ситуации на поле боя является дополнительным фактором, который делает невозможным адекватные переговоры.
путин зеленский переговоры
Никакие переговоры по состоянию на сейчас не имеют никакого смысла, считает Андрусив / Коллаж: Главред, скриншоты, фото:
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Слова имеют значение, а их понимание бывает совершенно разным. Когда в 2015 году я работал заместителем Донецкой ВГА, то обратил внимание на то, что фраза "Донбасс уважает силу" имела совершенно разное значение в Киеве и на Донбассе. В Киеве думали, что надо показать силу военную, чтобы местные уважали. А местные под "силой" понимали порядок в городах и местной экономике.

Сейчас есть похожая проблема в переговорах с орками. Они говорят, что надо исходить из реалий на земле, и одновременно требуют территории, к которым им еще несколько лет идти. В нормальной рациональной голове - это никак не связывается. Для нас "реалии на земле" - это линия фронта, по которой должна происходить остановка боевых действий. А у орков - это совсем другое. Я пытался понять их больное мышление и вот что получается. Для них "реалии на земле" это не линия фронта, а ситуация на поле боя. Поскольку путин убежден, что мы вот-вот рухнем, фронт развалится, мы будем бежать аж до Польши - то в его больной голове это реалии, и требовать новые незахваченные территории для него абсолютно логично. Учитывая еще масштаб лжи в российских военных отчетах, путин видимо думает, что он еще и хороший.

Более того, эти "реалии на земле" орки ретранслируют Виткоффу, который разбирается разве что в реалиях недвижимости. Поэтому когда Трамп ляпнул, что его достижение, что путин отказался от захвата всей Украины - это выглядело очень неадекватно. Но если теперь понимать "реалии на земле", которые орки объяснили Виткоффу как наш проигрыш на поле боя - это уже не выглядит так неадекватно.

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Разное понимание и объяснение ситуации на поле боя является дополнительным фактором, который делает невозможным адекватные переговоры. Это все еще раз свидетельствует, что никакие переговоры по состоянию на сейчас не имеют никакого смысла. Фактически, будет возвращение к 2022 году, когда орки бежали из-под Киева, чтобы не попасть в окружение, а потом рассказывали, что вывели войска, как жест доброй воли.

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Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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