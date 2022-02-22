Украина может разорвать дипотношения с Россией / finanso.net

Россия пытается избежать разрыва дипломатических отношений с Украиной - запрос на разрыв МИД Украины передал на рассмотрение президенту Зеленскому.

Сегодня днем МИД объявил об отзыве временного поверенного Украины по делам из Москвы, и передал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно разрыва дипломатических отношений. Достойный поступок министра МИД Дмитрия Кулебы.

Читайте такжеКулеба о возможном признании "ЛДНР": следует сфокусироваться на усилиях деэскалацииДействия МИД Украины вызвали беспокойство РФ. МИД РФ и пресс-секретарь Путина Песков заявили о нежелательности разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Россия понимает, что разрыв дипломатических отношений как реакция на официальный захват РФ оккупированного Донбасса станет правовой основой сопротивления и поднимет уровень политического противостояния Украины с РФ в мире. У этого решения будут последствия на международной арене, и вокруг сопротивления Украины будет создаваться уже новый, "пост-минский" фронт поддержки.

Разрыв отношений - это не объявление войны. Например, Грузия разорвала отношения с РФ после агрессии в 2008-м году, консульские услуги в РФ много лет оказывает другая страна.

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Германия сегодня даже не дождавшись каких-либо решений остановила "Северный поток-2". И теперь пока не будет изменена политическая ситуация, газопровод не начнет работать.

И это только начало. Определение нашей позиции по указам Путина приведет к определению более жесткой позиции и нашими союзниками.

Главная угроза - это дальнейшее наступление России с целью захвата всего украинского Донбасса. И самый эффективный шаг для остановки агрессии - начать бороться с ней политически и дипломатично. Украина стала за 8 лет намного мощнее, народ Украины готов к сопротивлению, и поддержит сильные решения власти.

А это должен быть и разрыв дипломатических отношений, и частичная мобилизация добровольцев и ОР-1, и дополнительное финансирование обороны, и прочее.

Вокруг сопротивления Украина может выстроить новый фронт поддержки в мире, новое окно возможностей, и нанести разрушительные удары международным проектам РФ.

Ждем, что президент поддержит запрос в МИД о разрыве дипломатических отношений, такое решение президента найдет поддержку в украинском обществе.