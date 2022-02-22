УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Разрыв отношений - это не объявление войны

Юрий Бутусов

журналист

22 февраля 2022, 17:34

Определение нашей позиции по указам Путина приведет к определению более жесткой позиции и нашими союзниками.

false
Украина может разорвать дипотношения с Россией / finanso.net

Россия пытается избежать разрыва дипломатических отношений с Украиной - запрос на разрыв МИД Украины передал на рассмотрение президенту Зеленскому.

Сегодня днем МИД объявил об отзыве временного поверенного Украины по делам из Москвы, и передал запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно разрыва дипломатических отношений. Достойный поступок министра МИД Дмитрия Кулебы.

Читайте такжеКулеба о возможном признании "ЛДНР": следует сфокусироваться на усилиях деэскалацииДействия МИД Украины вызвали беспокойство РФ. МИД РФ и пресс-секретарь Путина Песков заявили о нежелательности разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Россия понимает, что разрыв дипломатических отношений как реакция на официальный захват РФ оккупированного Донбасса станет правовой основой сопротивления и поднимет уровень политического противостояния Украины с РФ в мире. У этого решения будут последствия на международной арене, и вокруг сопротивления Украины будет создаваться уже новый, "пост-минский" фронт поддержки.

Разрыв отношений - это не объявление войны. Например, Грузия разорвала отношения с РФ после агрессии в 2008-м году, консульские услуги в РФ много лет оказывает другая страна.

Реклама

Германия сегодня даже не дождавшись каких-либо решений остановила "Северный поток-2". И теперь пока не будет изменена политическая ситуация, газопровод не начнет работать.

И это только начало. Определение нашей позиции по указам Путина приведет к определению более жесткой позиции и нашими союзниками.

Главная угроза - это дальнейшее наступление России с целью захвата всего украинского Донбасса. И самый эффективный шаг для остановки агрессии - начать бороться с ней политически и дипломатично. Украина стала за 8 лет намного мощнее, народ Украины готов к сопротивлению, и поддержит сильные решения власти.

А это должен быть и разрыв дипломатических отношений, и частичная мобилизация добровольцев и ОР-1, и дополнительное финансирование обороны, и прочее.

Вокруг сопротивления Украина может выстроить новый фронт поддержки в мире, новое окно возможностей, и нанести разрушительные удары международным проектам РФ.

Ждем, что президент поддержит запрос в МИД о разрыве дипломатических отношений, такое решение президента найдет поддержку в украинском обществе.

viber
дипломатические отношения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаЩедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале марта Сожжет жир на животе: назван лучший сок для похуденияСожжет жир на животе: назван лучший сок для похудения Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запеканииМатовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую областьУвезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиРоссия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимки

Последние новости

19:02

"Мы же предупреждали РФ": США поддержали остановку сертификации ПП2 и заявили о "собственных мерах"

19:01

Президент РФ потребовал от Украины разоружения

19:01

Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - ПутинВидео

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Эльзы дали импровизированный концерт под открытым небомВидео

18:50

Путин получил разрешение на ввод войск на Донбассе и сделал заявление

Реклама
18:49

"Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности": Столтенберг о ситуации вокруг УкраиныВидео

18:43

Путин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"

18:42

Россия официально выходит из Минских соглашенийВидео

18:28

"Это страшно и пахнет объявлением войны всему миру": Ахеджакова прокомментировала политику РФВидео

18:07

Счастливые события, исполнение желаний и успех в делах и любви: названы везунчики марта по гороскопуВидео

18:03

Байден выступит со срочным обращением к Украине после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:56

"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"Видео

17:52

Астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:34

Разрыв отношений - это не объявление войнымнение

17:34

Границы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу

17:33

"Отдавать свои земли сумасшедшему мы не будем": Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет"

17:23

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

17:21

"Убийцам не место на конкурсе": украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

16:58

Разрыв дипотношений Украины с Россией - что это значитВидео

16:44

Евросоюз подготовил жесткие санкции против 350 депутатов Госдумы РФ

Реклама
16:40

Ситуация резко изменилась: доллар в Украине преодолел отметку 29 гривенВидео

16:39

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

16:33

"Россия создала Украину": посольство США потроллило ПутинаВидео

16:28

Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империиВидео

16:28

Цена на газ в Европе по 2000 евро: РФ разразилась угрозой из-за остановки СП-2

16:15

Зеленский провел переговоры с ЭрдоганомВидео

16:10

Как заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

Реклама
13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

13:57

Ошибки с Грузией 2008 года повторить нельзя: Зеленский призвал сокрушить СП-2

13:39

Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"Видео

13:39

Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

13:38

"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

13:34

"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНРВидео

13:17

Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

13:17

Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - ПесковВидео

13:03

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

13:00

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять