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Разрешение США бить вглубь России разблокирует аналогичные решения стран Европы

Валентин Бадрак
20 ноября 2024, 12:00
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Украина будет бить ATACMS по командным пунктам, скоплениям техники и сил россиян, готовящихся к развёртыванию. Это усилит Курскую операцию, и не только её.
Существует дефицит ракет ATACMS
Вслед за ATACMS Украине могут разрешить бить по России ракетами европейских стран / Коллаж: Главред

Решение США о предоставлении Украине разрешения бить вглубь России – паллиативное, то есть помощь наполовину.

Не секрет, что существует дефицит ракет ATACMS. По разным версиям, их вообще было около 1,5 тысячи единиц, ракет ATACMS нужной нам версии, то есть тех, что бьют на 300 км, – меньше тысячи. Сколько этих ракет уже использовано, трудно сказать. Также не известно, все ли они готовы к эксплуатации.

Предоставление Соединенными Штатами разрешения бить по России важно прежде всего с точки зрения аналогичных действий европейцев. Британия и Франция после США тоже должны принять соответствующее решение. Вроде бы их решение есть, но официально это пока не подтверждается. В частности, издание Le Monde сообщило, что Британия и Франция тоже разрешают Украине использовать по России дальнобойные крылатые ракеты, но при этом появилась дополнительная информация о том, что в Британии Storm Shadow является дефицитом. Поэтому нет уверенности, что эти ракеты будут отправлены Украине.

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Если речь идёт о целостной поддержке нашей страны, то разрешение на использование дальнобойных ракет должно касаться не только Курской области, а всей России. Кроме того, дополнительно должны быть переданы крылатые ракеты AGM-158 для F-16, которые имеют базовую дальность 300-370 км. Поскольку известно, что другие британские и французские ракеты сложно использовать, потому что они, мягко говоря, не очень подходят для F-16 – они подходят только для Су-24М или Су-24. И это создает определённые ограничения для Украины.

Поэтому решение Вашингтона о разрешении является в большей степени политическим, чем практическим. Оно должно разблокировать решение европейских стран и частично направлено на Германию.

Если в Германии произойдёт смена правительства в начале 2025 года, и канцлером станет, например, Мерц, то шансов у Украины получить немецкие ракеты будет гораздо больше. Да и Шольц, наверное, согласился бы предоставить Taurus, если бы решение США было чётко артикулировано со стороны Вашингтона, особенно если бы речь шла не только об ATACMS, но и о крылатых ракетах AGM-158.

Кроме того, Украине следует настаивать на том, чтобы помощь была не только в виде тактических ракетных комплексов ATACMS, но и преемников этой ракеты – Precision Strike Missile, которые имеют базовую дальность 500 км. Поскольку сейчас американцы довели дальность этой ракеты для своей армии до 650 км, а компании Raytheon Technologies и Northrop Grumman работают над четвёртой версией дальностью уже 1000 км, для американцев не было бы большой проблемой передать хотя бы небольшую партию, то есть 20-30 ракет PrSM, в виде психологической поддержки.

Возможность наносить удары вглубь России позволит нам поражать командные пункты, скопления техники и силы противника, то есть те силы россиян, которые готовятся к развёртыванию. Это очень важно, как и поражение различных складов боеприпасов. То есть это возможность серьёзно влиять на логистику противника. А поскольку это вообще война логистики, это очень важный момент.

Безусловно, это разрешение США станет существенной поддержкой Курской операции ВСУ, но не только. Ведь мы сможем наносить удары и по другим участкам фронта в глубине тыла врага, имею в виду оккупированные территории. Там также можно использовать эти ракеты для поражения логистических центров противника. Речь идёт и о Крымском полуострове, и о Донецкой и Луганской областях, и о Запорожье, и обо всём юге, где сейчас построены логистические возможности врага через железную дорогу (как известно, до Бердянска уже проведена железная дорога).

Трудно прогнозировать, когда мы увидим использование ATACMS по российской территории, в частности, по Курской области. Ведь мы не знаем, то ли эти ракеты уже поставили Украине, то ли они только на подходе. Если ракеты уже в Украине, они могут быть использованы в любой момент; если они на подходе, то, как правило, до двух недель длится перевозка и обеспечение Украины новым оружием.

Как может ответить Россия на разрешение США бить вглубь РФ? На самом деле всё, что Россия могла применить, она уже применяла и применяет. Поэтому никакого особого ответа России здесь не может быть, кроме возмущения, угроз, шантажа и всего того, что уже было. Никакого ядерного ответа не будет, даже если будут звучать угрозы.

Валентин Бадрак, писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, специально для Главреда

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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война в Украине Валентин Бадрак ATACMS Ракеты Storm Shadow Ракеты Taurus Удары вглубь РФ
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