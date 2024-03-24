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Разработка оружия - это самая неблагодарная работа в Украине

Павел Вернивский
24 марта 2024, 06:15
Система так по-дибильному устроена, что ты сначала разрабатываешь оружие, потом показываешь его Минобороны.
Разработка оружия - это самая неблагодарная работа в Украине
Систему разработки оружия для ВСУ надо менять / ua.depositphotos.com

Каждый раз когда видите какое-то крутое оружие, то должны понимать следующее.

Перед тем как это оружие появится в войсках, должна быть проделана огромная работа.

В первую очередь это разработка. Скажу откровенно, разработка оружия это самая неблагодарная работа в Украине.

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Потому что когда твой главный заказчик не может четко сформулировать что он хочет: какие должны быть технические характеристики и какие функции должно выполнять оружие, то производитель стреляет пальцем в небо! Грубо говоря, угадывает.

Причем система так по-дибильному устроена, что ты сначала разрабатываешь оружие, потом показываешь его Минобороны, а они по инстанциям дают запрос военным и отвечают: надо оно или не надо.

Понимаете, технически, можно потратить кучу времени и денег на разработку, а потом может оказаться, что оно не нужно. Хотя сейчас некоторые производители пытаются обходить этот дибилизм, общаясь непосредственно с военными и пытаясь выяснить их потребность. Но это лишь немного упрощает задачу. Потому что любой производитель пытается сделать какое-то легкое и простое решение с минимальными затратами средств и времени.

Только вот ни один производитель никогда не полезет в проект в десятки-сотни миллионов долларов с потенциальной продолжительностью в несколько лет. Да, некоторые разработчики по неопытности могут влезть в такие проекты, а потом будут в них сидеть, потому что жалко потраченных средств и времени. Но сознательно, зная сложность задачи - никто в здравом уме за такое не возьмется.

И не надо мне приводить примеры американских компаний. Компании США это промышленные гиганты, с мощными R&D подразделениями. С огромным штатом специалистов и огромным финансированием, которые нашим производителям и не снилось. Поэтому не сравнивайте.

Конечно, у нас для таких проектов есть также государственное финансирование. Когда государство выступает заказчиком опытно-конструкторских работ, но в этой ситуации надо чтобы заказчик был заинтересован в появлении какого-то оружия. Только опять же, за последние десятилетия эта система деградировала так, что деньги на разработки выдаются только своим. И я слышал такую статистику, что только 15% проектов ОКР потом попали на вооружение!

Поэтому эту систему надо менять. Иначе из этой задницы мы не вылезем.

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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оружие ВСУ Минобороны Украины
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