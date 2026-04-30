Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украины

https://opinions.glavred.info/razgovor-trampa-s-putinym-nevzlin-nazval-signal-i-risk-dlya-ukrainy-10760864.html Ссылка скопирована

Путин, Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и Персидского залива вопрос роли глобальных игроков в урегулировании конфликтов приобретает особый вес. В своей колонке Леонид Невзлин анализирует телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и поднимает проблему целесообразности такого диалога. Предприниматель и публицист объясняет, как подобные контакты могут повлиять на войну в Украине и баланс сил. Публикуем ключевые мнения автора.

Дональд Трамп вчера полтора часа говорил по телефону с Путиным. Главная тема: Иран и Персидский залив.

Путин, по сообщениям, поддержал продление перемирия и предупредил о "крайне серьёзных последствиях", если США и Израиль снова прибегнут к силе. Трамп, согласно заявлению российской стороны, "изложил свою оценку результатов завершившегося этапа военного противостояния".

видео дня

Американский президент рассказал, что Путин предложил участвовать в обогащении иранского урана — но Трамп посоветовал ему "заняться прекращением войны в Украине".

Это красивая реплика. Но факт остаётся фактом: Трамп советуется с Путиным по иранскому вопросу.

Стоит напомнить, что именно Россия на протяжении всей войны снабжала Иран разведданными о передвижениях американских войск и кораблей. Именно Россия наложила вето на резолюцию ООН об открытии Ормузского пролива. Именно Россия заключила с Ираном двадцатилетний договор о партнёрстве.

Москва кровно заинтересована в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Это отвлекает США от Украины, держит нефтяные цены высокими и истощает западные боеприпасы. Путин — не посредник и не нейтральная сторона. Он соучастник иранской стороны в этой войне.

Использовать его как советника по иранскому вопросу — всё равно что спрашивать поджигателя, как лучше тушить пожар.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред