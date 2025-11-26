Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Разговор Трампа и Си про Украину: что надо знать

Игар Тышкевич
26 ноября 2025, 06:10
53
Если отбросить красивые слова имеем три ключевые темы которые затронули лидеры КНР и США.
Трамп, Си Цзиньпин
Трамп и Си Цзиньпин / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Си поговорил с Трампом.

В том числе по Украине.

Почему это важно?

видео дня

Складываем составляющие.

- 2023 год Китай публикует свою позицию по войне. Где в первом пункте, кстати, есть позиция по поддержке принципа суверенности и территориальной целостности. Однозначное заявление. И это понятно - тут не сентименты к Украине или РФ, тут вопрос Тайваня.

- 2024 Путин давит, Китай в основном молчит. Ожидает и подминает под себя российскую экономику.

- Декабрь 2024. Трамп делает заявление о возможном завершении войны в Украине. Пост заканчивается так "This is his time to act. China can help. The World is waiting!"

- Далее США пытаются давить на Украину с целью выхода на мирный процесс по своему плану. Для Трампа выгодно, чтобы именно США самостоятельно определили рамки мирных соглашений. Это демонстрация геополитического влияния. И это возможность "сыграть Россией против Китая".

- При этом попытки давления на КНР не приносят результата. На торговую войну страны не идут, но поиск решений как начать диалог затягивается. С точки зрения "новых попыток по Украине" для Трампа это неплохо.

- Октябрь-ноябрь 2025 Встреча Трампа и Си. Где во время обсуждения затронут вопрос российско-украинской войны. Пекин демонстрирует готовность включиться, но как равный партнёр.

- конец ноября. Последняя попытка Трампа успеть задать контуры переговоров ДО подключения Китая. Именно поэтому он так давит. Если переговоры по "его формуле" не начнутся до нового года, то после визита Трампа в Пекин в начале 2026, Китай в любом случае будет участником процесса.

И тут подходим к нашей ситуации. Блицкрига с "планом Трампа" (или планом Дмитриева) не выходит. Кавалерийский наскок с шантажом пока не дал результатов. Причина - позиция Украины, позиция государств ЕС.

И вот на этом фоне проходит телефонный разговор Трампа и Си. И тут интересно что обозначает в качестве тем китайская сторона. Кстати, уникальный момент, когда китайская, английская и русскоязычная версия новости идентичны (как правило акценты расставляются по разному). И тут, если отбросить красивые слова имеем три ключевые темы которые затронули лидеры КНР и США:

1. Определение вопросов для обсуждения во время визита Трампа. Дескать, надо проработать повестку.

2. Вопрос Тайваня - Си заявил о курсе на "возвращение Тайваня".

3. Даю цитату "The two presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace"

Если перевести на обычный язык, то Си фактически заявил: "если/когда у США не получится самостоятельно, Китай будет в процессе". И тут для нас важен второй пункт повестки - обсуждение вопроса Тайваня и заявление что остров будет "воссоединён". Это не война, это тема "территориальной целостности". А пути разные - та же партия Гоминьдан продвигает тезис "одна страна-два пути" последние годы. И она может перехватить власть в ближайшие годы.

Что это означает для нас?

1. Трамп будет спешить. Поэтому ближайшие недели на Украину будет оказываться колоссальное давление. Включая, возможно, финансовые механизмы и отказ от части военной помощи.

2. Но США ограничены во времени. И ограничены в свободе манёвров, учитывая позицию своих ключевых союзников.

3. Китай вероятно активизирует консультации. И я не удивлюсь, если созданная весной группа "спецпосланника" активизируется в декабре.

4. Будет готовить встречу с Трампом и предложения по урегулированию.

После встречи в Пекине будет следующий этап. И характер задаваемых извне рамок мирного процесса будет зависеть от того, на какой стадии находятся американо-китайские отношения. Эту логику я описывал в прогнозе для Украины на 2025 год. Кстати, в декабре представлю прогноз на 2026.

Но для нас так же важны сейчас контакты с Пекином. Точнее, понимание где китайский интерес совпадает с интересом Украины.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Игар Тышкевич война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

01:16Мир
Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

00:45Фронт
Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известно

22:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Последние новости

06:10

Разговор Трампа и Си про Украину: что надо знать

06:00

"Сперва кричала, потом плакала": дочь путиниста Киркорова вызверилась на него

05:30

Перемены уже на пороге: пять знаков зодиака скоро встретят настоящую любовь

05:03

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзалВидео

04:41

Всего 7 минут с утра: тренер раскрыл простой комплекс упражнений для плоского живота

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
04:13

Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье: кто и как может принять участие в программе

04:10

Алла Пугачева не сдержала эмоций от появления внучки в белом платье — деталиВидео

03:30

Как охладить шампанское: назван самый быстрый способ

02:30

Ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: мрачный прогноз ученых

Реклама
01:55

Кто этой зимой залечит разбитое сердце: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

01:16

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

00:45

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

25 ноября, вторник
23:06

Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

22:53

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известноФотоВидео

22:31

Украина и США не договорились по трем пунктам мирного плана - в CNN назвали их

22:15

Неожиданные враги интеллекта: что снижает работу мозга

22:07

Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным: раскрыты детали

21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

Реклама
21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

19:55

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках

19:40

Нужно только два пункта: эксперт рассказал, что заставит Кремль пойти на уступки

19:40

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

19:37

"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

19:28

Когда состоятся переговоры Зеленского и Трампа - названа главная тема встречи

19:12

Украинские суды повально отменяют штрафы за парковку: что происходит

19:10

Битва за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:01

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

19:00

По вкусу напоминает "Шубу": рецепт бомбической закуски на новогодний столВидео

18:44

"Был там, где попала ракета": в семье известного фотографа Либерова произошло горе

18:26

Ношеная одежда и риски для здоровья: какие болезни могут передаваться через секонд-хенд

18:06

Одеколон "Тройной" оказался не советским: раскрыли истинное происхождение аромата

Реклама
17:51

Европа поддержит мирный план США и не планирует разрабатывать собственный, - Стармер

17:34

Мог сбивать спутники и имел лазерное оружие: ВСУ уничтожили самый редкий самолет РФ А-60Видео

17:20

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

16:59

"Начинаю с самого начала": Лобода сделала заявление, что с ней происходит сейчас

16:52

Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

16:45

Доллар и евро могут еще удивить: банкир предупредил, чего ждать до конца ноября

16:40

Пограничники сожгли новейшие российские РЭБы "Черный глаз": в чем их опасность

16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять