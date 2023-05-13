Украина для Пригожина является именно трамплином для усиления политического статуса. Но база для существования его ЧВК - Африка.

https://opinions.glavred.info/razdutyy-monstr-prigozhin-nuzhen-putinu-10469815.html Ссылка скопирована

Раздутый монстр Пригожин нужен Путину, говорит Тышкевич / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

И снова срач по Пригожину. Дескать, вот он старт президентской карьеры, вот она, альтернатива Путину.

Господа. Кратко и по пунктам.

1. Пригожин - порученец (по буквам по-ру-че-нец). И он зависим даже не от Путина, а от Ковальчуков эпизодической поддержкой, от Сечина контрактами и поддержкой по Африке и от ещё нескольких персон.

видео дня

2. У этого персонажа есть непреодолимое желание "вырасти" в своём статусе. То есть либо вписать "институт ЧВК" в группу силовиков (с собой как смотрящим за процессом) либо стартануть в качестве одного из лидеров при создании политического проекта типа существовавшей ранее партии "Родина". То есть повторить путь Рогозина. Но это перспектива откроется лишь после 2024 (до выборов ещё далеко).

3. Украина для него является именно трамплином для усиления политического статуса. Но база для существования его ЧВК - Африка.

4. С частью армейских у него старая неприязнь, которая переходит и на личный уровень.

5. Противодействие его росту осуществляется как раз в купировании "украинского трамплина". И, на всякий случай, стимулировании появлению альтернативы на африканском направлении.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

6. Но сам Пригожин, точнее его структуры (а это не только ЧВК - это медиа-группа, добывающие компании, группы полит-технологов, используемых при мягких операциях) нужны Путину. При этом, с точки зрения политики (на украинском и внутрироссийском направлении) нужен именно публичный раздутый медиа монстр, нагоняющий страха на часть своего и чужого населения.

Да, есть данные социологии. Но это данные "царь, бояре и опричники". Где на роль царя никто на данный момент не примеряется.

Поэтому, давайте спокойно оценивать ситуацию и не комментировать каждое упоминание сего персонажа. Потому что:

- Цитирование в украинских СМИ выглядит, как минимум странно. Подумайте: впервые о том, что Пригожин не только "повар", вспомнили благодаря его работе на информационном поле. ТО есть то, что сейчас модно называть ИПСО. И цитируя товарища по нескольку раз на день, чьи тезисы мы разгоняем?

- Дополнительное упоминание на украинском поле лишь создаёт дополнительную базу для раскрутки Пригожина. И тут стоит вспомнить, что он НЕ БУДЕТ альтернативой Путину и его резкие слова являются таковыми до тех пор, пока ему разрешают (рекомендуют) их произносить.

Пора быть немного спокойней и не бежать за каждой медийной конфеткой, забрасываемой из-за поребрика.

Источник