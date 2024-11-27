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"Раздел Украины на три части": такое уже было

Тарас Березовец
27 ноября 2024, 10:59
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Мы это уже видели в 2004 году или "мирный" план Путина по Украине предусматривает разделение страны на три части и продолжение оккупации.
три части украины
Россияне хотят разделить Украину на три части

Такой сценарий описан в секретном документе Министерства обороны России, сообщил Bild со ссылкой на разведку Украины.

Издание пишет, что Путин якобы собирается представить свою идею раздела Украины будущему президенту США Дональду Трампу. Кремль якобы готов обсудить прекращение огня, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на действующих и бывших представителей российского правительства. Условие Путина заключается в том, что Россия должна сохранить за собой значительные территории Украины, а сама Украина отказаться от планов вступления в НАТО.

три части украины
Агитационная листовка времен Оранжевой революции

Как следует из секретного документа, Кремль намерен разделить Украину на три части. Согласно ему, весь восток страны (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), а также Крым должны отойти к России. Вторую большую часть страны (включая регионы Киева, Сум и Одессы) планируется превратить в "пророссийское государственное образование". Властные структуры в этой зоне будут укомплектованы пророссийскими кадрами, а на ее территории будут размещены российские войска для контроля. Это означает, что Украина превратится в марионеточное государство, управляемое из Москвы.

видео дня

Остальные на западе Украины в документе называются "спорными территориями". Что с ними делать, предполагается решить в ходе переговоров между Россией и соседними странами - Венгрией, Польшей и Румынией.

В секретном документе также рассматриваются четыре сценария развития мировых событий в ближайшие годы. Первые два описания называются "Формирование многополярного мира и разделение сфер влияния ведущими акторами" (крупные державы делят между собой сферы влияния) и "Регионализация/хаотизация" (международный порядок ослабевает). В обоих сценариях Россия побеждает Украину, а мировая ситуация складывается для Москвы "приемлемо".

Если же война будет заморожена или Россия ее проиграет, возможны два других сценария: "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущей державы мира".

Все это уже было озвучено Москвой через Медведчука в 2004 году во время президентской гонки. Кум Путина очень стремился стать наследником Леонида Кучмы, но тот сделал выбор в пользу кандидата донецкого клана Виктора Януковича. Именно тогда политтехнолог из России, Тимофей Сергейцев по заданию ФСБ опубликовал "карту трех сил сортов" Украины, которая практически совпадает с нынешней. Это свидетельствует о долгосрочности планов Кремля по полному уничтожению украинской государственности.

Кто такой Тарас Березовец?

Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

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