Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзом

Современная Россия в разы слабее СССР / Reuters

Голосом Пескова Кремль начал крутить нарратив, что Россия – не СССР и сможет выдержать противостояние с Западом, которое не выдержал Советский Союз. Он это заявил в эфире Россия 1. Советский режим – это очень специфический государственный и экономический строй. Но когда Россия пытается себя сравнивать с СССР, это очень смешно слушать.

При всех очевидных минусах советского режима современная Россия кратно уступает советской империи.

Во-первых, идеология.

СССР был достаточно извращенным, но проектом модерна. Да, индустриализация ценой геноцида. Да, полёты в космос ценой шарашкиных контор. Да, громадная военная промышленность ценой нормальной сбалансированной экономики. Да, все это технологическое развитие, рост грамотности и т.д. было ради сомнительной идеи, но идея эта была направлена вперёд, в "светлое будущее". Как минимум в публичной пропаганде.

А что с современной Россией? Поиск идеала в прошлом. Одержимость оккультизмом и мистической религией. Щепки креста на крейсерах.

Во-вторых, экономика.

Плановая экономика не так эффективна, как рыночная, кроме, может быть, случаев крайней мобилизации. Поэтому СССР на длинной дистанции проигрывал США. Но на пике объём экономики СССР достигал 50-60% от американской. И это была многоотраслевая экономка, которая была способна производить и относительно сложную технику, и гвозди.

Сейчас же Россия, во-первых, не рыночная экономика в чистом виде. Во-вторых, это максимум 7-8% от экономики США. К тому же, по номенклатуре выпускаемой продукции Россия бесконечно уступает Союзу.

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В-третьих, человеческий потенциал.

15 республик и почти 300 миллионов населения. Против депопуляции и 140. Тут все понятно.

В-четвертых, военно-научный и военно-промышленный потенциал.

Россия до сих пор, как и мы, воюет преимущественно построенной или разработанной в СССР техникой. Россия на сегодня не способна производить оружие и боеприпасы даже на 10-15% от советских объемов. Сейчас Россия может собирать максимум до 200 танков в год и до 50 самолетов в год. Это если будут комплектующие...

Про разработку новой техники, про космос и т.д. говорить смешно. Как у России с массовым производством современного оружия, собственно, мы все видим и так.

Я могу и дальше продолжать.

Только там все ещё хуже.

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Советский Союз проигрывал США по всем параметрам.

При этом современная Россия – это даже не СССР.

Поэтому, когда путинское кодло рассказывает о том, что оно готово противостоять объединенному им самим против себя Западу, это уже даже не смешно.

Потому и у нас, и у наших партнеров задача сейчас одна – дожать. И если западные страны не будут заниматься хрен пойми чем, Россия будет раздавлена.

Юрий Богданов, журналист, блогер