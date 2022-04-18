Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзом

Россия по всем параметрам существенно проигрывает Советскому Союзу, а потому у Украины и Запада сейчас одна задача – дожать ее.
Голосом Пескова Кремль начал крутить нарратив, что Россия – не СССР и сможет выдержать противостояние с Западом, которое не выдержал Советский Союз. Он это заявил в эфире Россия 1. Советский режим – это очень специфический государственный и экономический строй. Но когда Россия пытается себя сравнивать с СССР, это очень смешно слушать.
При всех очевидных минусах советского режима современная Россия кратно уступает советской империи.
Во-первых, идеология.
СССР был достаточно извращенным, но проектом модерна. Да, индустриализация ценой геноцида. Да, полёты в космос ценой шарашкиных контор. Да, громадная военная промышленность ценой нормальной сбалансированной экономики. Да, все это технологическое развитие, рост грамотности и т.д. было ради сомнительной идеи, но идея эта была направлена вперёд, в "светлое будущее". Как минимум в публичной пропаганде.
А что с современной Россией? Поиск идеала в прошлом. Одержимость оккультизмом и мистической религией. Щепки креста на крейсерах.
Во-вторых, экономика.
Плановая экономика не так эффективна, как рыночная, кроме, может быть, случаев крайней мобилизации. Поэтому СССР на длинной дистанции проигрывал США. Но на пике объём экономики СССР достигал 50-60% от американской. И это была многоотраслевая экономка, которая была способна производить и относительно сложную технику, и гвозди.
Сейчас же Россия, во-первых, не рыночная экономика в чистом виде. Во-вторых, это максимум 7-8% от экономики США. К тому же, по номенклатуре выпускаемой продукции Россия бесконечно уступает Союзу.
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В-третьих, человеческий потенциал.
15 республик и почти 300 миллионов населения. Против депопуляции и 140. Тут все понятно.
В-четвертых, военно-научный и военно-промышленный потенциал.
Россия до сих пор, как и мы, воюет преимущественно построенной или разработанной в СССР техникой. Россия на сегодня не способна производить оружие и боеприпасы даже на 10-15% от советских объемов. Сейчас Россия может собирать максимум до 200 танков в год и до 50 самолетов в год. Это если будут комплектующие...
Про разработку новой техники, про космос и т.д. говорить смешно. Как у России с массовым производством современного оружия, собственно, мы все видим и так.
Я могу и дальше продолжать.
Только там все ещё хуже.
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Советский Союз проигрывал США по всем параметрам.
При этом современная Россия – это даже не СССР.
Поэтому, когда путинское кодло рассказывает о том, что оно готово противостоять объединенному им самим против себя Западу, это уже даже не смешно.
Потому и у нас, и у наших партнеров задача сейчас одна – дожать. И если западные страны не будут заниматься хрен пойми чем, Россия будет раздавлена.
Юрий Богданов, журналист, блогер