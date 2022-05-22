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Расплата России будет страшной: война ворвется в каждый российский дом и семью

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

22 мая 2022, 14:27

Все, что мы видим сейчас в Украине, придет и в Россию. Отлежаться на диване не удастся никому.

Война неизбежно придет в Россию – бумеранг войны всегда возвращается
Россию ждет все то же, что она устроила в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

Знаете, что больше всего удивляет в российских верноподданных обывателях? Они уверены, что их лично война не коснется, что она останется на картинке в телевизоре и не придет в их дома. Они надеются, что Россия отхряпает себе часть или всю Украину, а потом все успокоится и пойдет по-старому: пьем пиво у телевизора, а скоро лето на дачном участке или Турция – все включено.

Так же и немцы в начале Второй мировой войны надеялись, что она будет вестись на чужой территории и коснется в основном профессиональных военных.

Какие же они наивные глупцы. За любым преступлением следует наказание. Нельзя в ХХІ веке в современной Европе пытаться уничтожить соседнюю страну, утюжить бомбами ее города, насиловать и убивать мирных людей.

Расплата будет страшной, и она неизбежна. Все, что мы видим сейчас в Украине, придет и в Россию. Отлежаться на диване не удастся никому.

Смертельный маховик запущен, он проедет и по тем, кто его запустил.

Я сейчас не обсуждаю, плохо это или хорошо. Просто по-другому не бывает. Бумеранг войны всегда возвращается.

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Падение Берлина было предопределено захватом нацистами Польши. Уже после аннексии Эфиопии и Албании Италия была обречена на иностранную оккупацию. СССР расплатился десятками миллионов жертв за предвоенный сговор с Гитлером, агрессию против Финляндии и других стран.

Возмездие может быть отложено, но оно неизбежно.

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Война ворвется в каждый российский дом, в каждую российскую семью. Вся кровь и боль Украины вернется России сторицей. За все преступления придется заплатить. Иного не дано.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

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