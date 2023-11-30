Расписание на зиму: что ждать Украине и вокруг

В общем зима принесла не только морось и мощные осадки.

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Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, офис президента

Как я и предсказывал, моя аргументация и и предложения по срочному изменению политической системы как залог победы, особого любопытства у читателей не вызывала. То есть, текущий курс нашей власти украинцев не то чтобы устраивает, но радикальные внутриполитические изменения пугают больше.

Ну что, тогда продолжим обвинять во всех невзгодах руководство США и союзников, которое, по убеждению большинства украинцев, должно нам больше, чем собственным избирателям. А также защитников Украины, которые уничтожают врага не на том языке. А еще русских шпионов, заполонивших все вокруг.

Они воруют на поставке у МО, чтобы финансировать предательский майдан-3. делают идиотские заявления, что расколют политическое и военное руководство. И в целом принимают непутевые решения в пользу исключительно агрессора. Но всех одержат победу такие, как героическая жена Буданова и несокрушимая политика Безуглая...

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Ок, подождем весны. А я пока вернусь к обзорам текущих событий в Украине и вокруг.

В общем зима принесла не только морось и мощные осадки. Но и политическое пространство тоже погрузилось в туман, потому что раздается множество заявлений, предположений, вбросов и всего прочего, что призвано отвлечь от трезвого анализа происходящего и, соответственно, ожидает Украину.

Но реальность такова, что на фронте, которой определяет все, реализуется промежуточный вариант (с возможностью скатывании в негативный), когда ни мы, ни они не могут достичь стратегического прорыва, лишь тактических.

Здесь надо помнить, что у англосаксов, которые являются основными нашими союзниками, не только в судопроизводстве действует прецедентное право, но они используют его в международной политике. То есть, в типичных ситуациях применяют проверенные подходы. В случае перехода войны в позиционную стадию проверенным подходом будет начало переговоров: не можете одержать победу — начинайте договариваться.

А если сложится хоть какое-то прекращение огня, как после "минска 2", то нашей власти будет крайне трудно придумать убедительный аргумент, чтобы не проводить выборы. А союзники желают выборов в Украине, потому что уже устали от спонтанности, безответственности и ненадежности нашей власти (например, просто взяли и сожгли "лучшего друга Бориса Джонсона").

Собственно, подтверждением изложенного является и то, что президент Украины публично опровергает возможность выборов, а его ближайшее окружение к выборам готовится.

Если выборы таки будут, то не удивлюсь, если будет раскрыт еще один активный член этой шпионской сети — Валерия Залужного, который лично заставил руководителей областей и силовых структур юга страны (которых назначил ОП) сдать территорию врагу без боя. И тоже постоянно что-то задумывал против ОП.

Кстати, обратите внимание, какой странный маневр совершил Владимир Зеленский. Он начинал, как кандидат, отвергающий основные идеологические тезисы своего соперника Петра Порошенко, позиционировавшийся как турбопатриот, непримиримый враг Путина и все такое. А сейчас полностью таким же стал Зеленский... Соответственно, противостоять ему будет кто-то, кто расскажет украинцам о реализме, прагматизме и необходимости договариваться. И вполне вероятно, что с тем же результатом, что у телеги пять лет назад.

Понятно, что все расклады могут разрушить события на фронте. Но Россия способна заметно усилить атаки не раньше весны. По усилению атакующих возможностей ВСУ - вообще прогнозировать трудно.

Но будем надеяться. Что нам еще остается, если мы готовы отдать судьбу — свою и страны — в чужие руки?

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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