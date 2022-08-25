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Распад России уложится в десять лет

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

25 августа 2022, 19:13

Россия после войны в Украине закономерно и непременно распадётся, как Римская империя.

Владимир Путин
Распад России уложится в десять лет, считает Радухин / Фото ua.depositphotos.com

Российские либерал-демократы в 99.99% случаев заканчиваются гораздо раньше "Украинского вопроса". Они заканчиваются на имперском шовинистическом менталитете, который впитывают с молоком матери!

Причём шовинистическим фашистским комплексом поражены, как правило, даже все русские интеллектуалы и цвет нации, сбежавшие от Путина в эмиграцию. Они ненавидят Путина, но всю дорогу мудрят в эфирах, "как же обустроить либеральную демократию России, чтоб держава осталась в нынешних территориальных границах".

При этом русские интеллектуалы всегда упускают из виду, что именно гигантская территория размером в 1/9 часть земной суши… Всегда являлась фундаментом имперского шовинистического фашистского менталитета россиян. У них чувство "Величия державы" всегда опиралось на размер её гигантских территорий и стремление их преумножать за счёт войны и фашистских захватов земель соседних государств. Иных причин для "Величия" россияне не имеют. От слова совсем!

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Подобное массовое мировоззрение россиян является триггером террористической агрессии путинского кремля в Украине.

Пропагандистская машина Путина долго зондировала народную почву на предмет "какие действия кремля вызовут массовую народную поддержку и любовь к власти?". Наконец Путин, - как опытный вор-медвежатник прислушивается ухом к щелчкам набора цифр кода замка сейфа… Вычислил код к замку сердца абсолютного большинства россиян. Им оказался имперский шовинизм и фашизм… Жажда этим поганым народцем завоевания чужих земель и колониального покорения других народов.

Бункерный гнойник с удовольствием использовал поддержку глубинным россиянским населением кремлёвской агрессии и террора в Украине!

Вернёмся к русским интеллектуалам в эмиграции… Господа, защищая в эфирах с пеной у рта различные собственные теории сохранения России в нынешнем территориальном формате… Вы - вольно или невольно - отрицаете проект будущей либеральной демократической России!

Причиной всему, господа интеллектуалы в эмиграции, ваши имперские шовинистические комплексы!.. Которые вы всосали с молоком матери!.. Оказывается, от них не в состоянии избавить даже высокий уровень образованности, просвещения и интеллекта!

Досадно, но что поделаешь.

Вместо того, чтобы разорвать порочный круг змеи, кусающей себя за хвост… Господа, вы напротив пытаетесь загнать на новый исторический цикл развития будущей России… Фундамент древнего традиционного имперского шовинизма, фашизма!.. Сохраняя Россию и россиян в историческом состоянии "Величия"… Величия всего лишь от размеров своей гигантской авгиевой конюшни!

Расслабьтесь, ребята!

Россия после войны в Украине закономерно и непременно распадётся, как Римская империя. С той лишь разницей, что вместо пяти веков, распад России уложится в десять лет.

Как принимать Капитуляцию ядерной державы, подписанты Будапештского Меморандума хорошо знают на примере ядерного разоружения мирной Украины в 1994 году. Так что ядерное разоружение, наряду с ликвидацией фсб, станут первыми пунктами проекта "Капитуляции россии" после 100% Победы Украины в этой варварской войне!

война в Украине Владимир Путин Юрий Радухин
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