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Распад России гарантированно произойдет

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

8 февраля 2023, 09:01
В России сейчас ситуация реактивная и неуправляемая от слова совсем.
Распад России гарантированно произойдет
Распад россии произойдет на 100%/ Фото pixabay.com

Многие связывают распад России с санкциями. Не связывайте распад России и санкции. Санкции только дополнительный внешний фактор, который не является главным фактором для центробежных процессов в скрепостанской недоимперии.

Распад произойдет на 100%! Независимо желает этого кто-то или нет. России не избежать гражданской войны, которая произойдет вследствие раскола элит и борьбы за собственность. Смута, долгая как полярная ночь, поглотит Россию при любом следующем режиме. Здесь прорвет дамбу выхода из федерации многих регионов. Начнется с национальных автономных республик и закончится обычными регионами. Особенно с богатыми недрами.

Вот к чему должен біть готов Запад.

Процессы распада носят объективный глубинный демографический, социальный характер. Процессы распада традиционны для России. Ситуация, которая уже не раз повторялась в истории скрепостана. Об этом очень хорошо написал Сорокин в своей работе "Социология Революции".

В России сейчас ситуация реактивная и неуправляемая от слова совсем. Она как цунами или землетрясение. Центробежные процессы начались еще летом 2022 года и все это время только стремительно набирают обороты. Все произойдет стихийно.

Украина - географические ворота Запада. Поэтому Украина должна быть принята в НАТО гораздо быстрее, чем в Евросоюз и без всяких условий.

Иначе надежную архитектуру международной безопасности евроатлантическому сообществу на европейском континенте не построить. Это аксиома!

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новости России война России и Украины
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