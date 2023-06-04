Расизм, хамство и имперский дух: квазикультура "Русского мира"

Люди квазикультуры до сих пор гордятся принадлежностью к империи.

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Российская глубинка / nasedkin.livejournal.com

Вопреки истерикам пропаганды, никто не собирается отменять русскую культуру: Толстого, Шостаковича, Пастернака и т.д. Проблема в другом. Большинство людей, формально принадлежащих к русской культуре, от неё бесконечно далеки. Их объеденяют не смутные воспоминания о прочитанном в школе "Муму" и не знание того, что "Война и мир" - это "такая толстенная книга про сражения и балы", а устойчивые бытовые и социо-культурные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Назовём это квазикультурой "Русского мира". У многих выходцев из русскоязычного пространства эти традиционные представления сохраняются, несмотря на долгие годы жизни за границей.

1. Ксено и гомофобия, расизм.

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Человек квазикультуры не любит "чёрных", насмешливо-презрительно относится к геям, подозрительно и часто враждебно - к мигрантам. Причём так ведут себя не только "простые" люди, но и многие выходцы из постсоветской интеллигенции. Одна такая моя знакомая, например, заставила мужа-немца срочно менять квартиру после того, как в их подъезд въехала пара арабских семей.

2. Сексизм, хамское отношение к собственным детям.

По моим наблюдениям, если в Берлине кто-то дико орёт на детей, то чаще всего делает это он на русском языке. Кричать на детей здесь не принято, я уже не говорю о том, чтобы наказывать их физически. Однако в русскоязычной среде это до сих пор в порядке вещей.

Также сильно отличается и отношение к женщинам. Многие мужчины в "Русском мире" до сих пор страдают комплексом мужского превосходства, пытаются насаждать домострой в семье.

3. Культ силы, "сильной руки", запрос на "барина".

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Квазикультура "Русского мира" основана на культе силы и толерантности к насилию. Она стимулирует формирование авторитарных личностей, которые ищут авторитарного вождя. Ментальным крепостным нужен барин. Отсюда поддержка в этой среде не только Путина, но и, например, Трампа.

4. Комплекс имперского превосходства

Люди квазикультуры до сих пор гордятся принадлежностью к империи. Другие народы они воспринимают как стоящие ниже в моральном (родитель один-родитель два, гей-парады), интеллектуальном (американцы тупые), даже бытовом (водку пить не умеют - слабаки) плане или (и) враждебные. Каждая нация в словаре этой псевдокультуры имеет бранную кличку и уничижительное определение. Народы бывшей империи воспринимаются как второстепенные, зависимые, не имеющие права на самостоятельность по отношению к метрополии-"матушке-России" и её "великой культуре".

Вот эту квазикультуру "Русского мира" как раз неплохо было бы отменить. Только как это сделать?

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