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Рамштайн-5: что надо держать на краешке сознания

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

5 сентября 2022, 09:11

Изначальное видение ЕС было скорректировано. Сейчас мы посмотрим, как оно превратится в реальные действия.

база Рамштайн, Німеччина, міністри оборони
Совещание в Рамштайне / фото: фейсбук Анни Маляр

На этой неделе состоится Рамштайн-5. По традиции к нему опять что-то приурочат (в СМИ уже бродили эпические цифры нового американского пакета, пока об этом говорить рано, всему своё время). Но многое точно останется за кадром.

Что надо держать на краешке сознания.

Из видимого. На уходящей неделе, министр обороны Алексей Резников:

Видео дня

• 30.08 выступил на встрече министров обороны стран ЕС.

• Пообщался с несколькими коллегами в двустороннем формате. Я бы особо выделил беседы с министрами обороны Швеции и Франции. Будут сюрпризы.

• 02.09 выступил с обращением к участникам Черноморско-Балканского форума по вопросам безопасности.

Каждое из этих телодвижений сопровождается целым комплексом мероприятий. До и после. Это процесс.

Например.

Если вы посмотрите в ленты до 30.08, то зафиксируете: главной публичной темой относительно Украины ЕС выдвигал создание особой миссии Евросоюза с акцентом на тренинги для наших воинов. На этот счёт было несколько заявлений, даже была озвучена конкретика – чему нас собирались тренировать.

По итогам встречи прозвучали другие заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Который подчеркнул, что министр обороны Украины ознакомил министров обороны и Еврокомиссию с потребностями Украины и теперь у них есть приоритезация на короткую, среднюю и длинную перспективу.

Изначальное видение ЕС было скорректировано. Сейчас мы посмотрим, как оно превратится в реальные действия. Ибо.

Если будут реализованы среднесрочные меры, предложенные Украиной, вообще перестанет быть понятным, почему Украина до сих пор не в НАТО. В военном плане границы исчезнут. Т.е., инициатива вроде как ЕС, но эффект будет такой, что отделение сил обороны Украины от сил обороны Европы/НАТО утратит всякий практический смысл. Эти меры - взаимовыгодные. Европе они нужны не меньше, чем нам. Что является гораздо более устойчивым форматом сотрудничества, чем отношение "донор-реципиент".

В целом взаимодействие с международными партнёрами напоминает игру в трёхмерные шахматы, потому что масса пересечений.

Иерархия взаимодействий условная, это многослойный пирог.

Первый уровень – это США и формат "Рамштайн" (50+ стран). Этот проект возник благодаря лидерству Вашингтона и не обременён какой-то особой формализацией. Есть общие цели, ради которых объединились участники.

Второй уровень – это Британия и союзники. Организованной формой этого движения являются донорские конференции. В первую очередь – это страны Северной Европы. Это очень важное направление, потому что британское лидерство не такое масштабное, как американское, но очень динамичное.

Например, тренинговая программа уже идёт полным ходом, и в неё уже вовлечены Канада, Новая Зеландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Финляндия. Это всё небедные свободные государства, которых явно раздражает российское хамство. Они заинтересованы сделать Балтийское море (а также Арктику) зоной без хамства и понимают, насколько значима роль Украины в этом плане.

Третий уровень – это НАТО. Альянс именно как Альянс практического содействия способен оказать на порядок меньше, чем тот же Рамштайн. Но как площадка для политической координации годится.

Четвёртый уровень – это ЕС. Евросоюз не обладает никакой обособленной военной мощью (Боррель не зря сказал о "бонсай-армиях"). Но играет большую роль для обеспечения устойчивости Украины, выделяя ресурсы.

Задачей со звёздочкой является координация усилий одних и тех же стран в рамках этого многослойного пирога. Это идеальная среда для возникновения путаницы и накладок. Особенно с учётом внутриполитических баталий в каждой из столиц.

Отдельно стоит отметить Польшу и государства Балтии.

Поляки реально оказывают огромную помощь. Это одна из стран, без которой мы бы уже были на грани. Одна мысль о том, что Украина и Польша могут продолжить близко дружить и после войны, вызывает подёргивание множества глазиков.

Страны Балтии в полный рост осознали, что с ними было бы, если бы российские танки пошли не на Киев, а условно "на Берлин". Они посмотрели на реакцию свободно мира с разными венгриями на борту в реальной ситуации, всё увидели и трезво оценили свои шансы.

Сейчас они буквально воочию наблюдают увеличение масштабов кладбищ в Калининграде и Пскове. И могут в режиме реального времени отслеживать сдувание российского наступательного потенциала. Они кровно заинтересованы в нашем успехе и очень много помогают. Действительно много.

Зоной, где россияне пока ещё могут сильно играть, остаются Балканы и страны Южной Европы. Здесь есть над чем работать.

Так и живём.

(Я пока оставляю за кадром Беларусь. Мы ничего не говорим. Но это не значит, что кто-то что-то забыл. Все слова прозвучат в нужное время).

Евросоюз Рамштайн встреча
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