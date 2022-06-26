Ракеты на Киев: как белорусы заключили сделку с дьяволом

Обменяв свободу на колбасу, белорусы согласились и на ракетные удары по Украине от их имени / ua.depositphotos.com

Ракеты летят в Украину. Ракеты летят на Киев. Ракеты летят.

Ракеты летят с территории Беларуси. Украинцы очень часто обвиняют белорусов. Потому что это не только заслуга узурпатора Лукашенко. В этом есть доля вины каждого, абсолютно каждого белоруса. Как и беспрекословная вина каждого россиянина.

Но.

Есть одно "но". В чем именно их вина. Потому что довольно часто украинцы говорят, что вина белорусов в том, что они сейчас молчат, не протестуют.

Протесты в Беларуси сегодня уже до одного места. Ведь белорусы потеряли все гораздо раньше. Сейчас уже ни один протест ничего не изменит. Когда в стране нет демократии, когда разрушены институты – протест это форма отчаяния, не более. Уже поздно, все потеряно гораздо раньше.

Теперь протест не может привести к чему-то, кроме избиения протестующих. Потому что в Беларуси нет ни партий, ни независимых СМИ, ни оппозиции, ни институтов.

Узурпаторы не рождаются внезапно – они вырастают на удобрении безразличия граждан. Часто они побеждают на демократических выборах, а дальше, шаг за шагом, сворачивают демократию. И в один момент становится понятно, что от избирателей уже ничего не зависит.

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А потом летят ракеты. И убивают украинцев. Детей. Женщин. Воинов.

Белорусы виноваты. Но не в том, что не протестуют сейчас, когда от их имени летят ракеты. А в том, что когда-то раньше пошли на сделку с дьяволом. Променяли свободу на мнимую стабильность. Им казалось, что они лишились лишь чуточки свободы. А потом еще чуточки. И еще. И еще...

Это урок нам всем. Это урок о том, что свобода важна на 100%. Что когда вам предлагают обменять хоть каплю свободы на колбасу, стабильность или ностальгию, то с вас хотят выпить все до последней капли. Капли крови.

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В том числе капли крови невинных украинцев. Но не только.

Узурпатор пьет кровь белорусов с большим упоением, чем украинскую. И белорусам с этим жить. Потому что когда-то они простили первое убийство журналиста под Минском, потому что подумали, что парламент – это лишняя возня. Потому что решили, что свобода неважна…

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital