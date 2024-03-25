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Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?

Александр Кочетков
25 марта 2024, 16:48обновлено 25 марта, 17:40
"Цирконами" пытались уничтожить наши ЗРК "Петриот".
Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?
Ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС

Недоимперия совершила новую дерзкую ракетную атаку на Киев: в рабочее время, скоростными ракетами, с короткого расстояния, чтобы людям не было времени добежать до убежищ.

И у нас, и у них сообщается, что это были две псевдобалистические ракеты "Циркон". Напомню, что это практически тоже самое, что и "Кинжал", но запускается не с самолета, а с корабельных пусковых установок. То есть, время прилета с Черного моря - считанные минуты, поэтому и объявление воздушной тревоги не сработало.

"Цирконами" пытались уничтожить наши ЗРК "Петриот". Враг знает, где в столице расположены позиции этого ЗРК, потому что уже атаковал их несколько раз. Чемоданный фюрерок даже похвалялся, что уничтожено шесть установок "Петриота". Пятью ракетами "Кинжал" - путин даже считает как бывший завклубом.

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По нашей официальной инфой, обе вражеские ракеты уничтожены. Хотя я лично зафиксировал один мощный наземный взрыв.

Кстати, "Петриот" уже продемонстрировал отличные результаты по специфическому критерию зенитчиков: он способен защитить сам себя. Если, конечно, находится в боевом, а не транспортном положении. В отличие от разрекламированного на весь мир российского ЗРК С-400 "Триумф", который нам уже удавалось уничтожать даже крылатыми ракетами.

А еще пробегает инфа, якобы в ракетной атаке на Киев использовались ракеты "Оникс" с противокорабельного комплекса "Бастион", которые расположены в Крыму. Сомневаюсь, потому что чтобы они долетели до столицы, их надо было серьезно модернизировать. Но если так, тогда это были боевые испытания. Посмотрим, будет ли еще какая-то достоверная информация по этому поводу.

Так или иначе, но очередная вражеская ракетная атака оказалась неудачной. Враг отчитался, что якобы уничтожен "Центр принятия решений СБУ". На самом деле обломки сбитых ракет разрушили спортивный и актовый зал Академии художественно-прикладного искусства, а также повредили еще несколько зданий.

Несомненным остается факт, что от кощунственного "освобождения братского украинского народа от бандеровцев" недоимперия открыто перешла к уничтожению Украины - уничтожению украинцев и нашего экономического потенциала. По определенным признакам, сейчас начинается последняя попытка превратить Украину в территорию, непригодную для цивилизованной жизни.

То есть, враг уже не верит, что способен победить, а, тем более, захватить нас. Поэтому будет заниматься неприкрытым террором против мирного населения. Под крайне серьезное беспокойство тех, кто обещал нам необходимую и своевременную поддержку в этой войне.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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