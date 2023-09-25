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Ракетный удар по Одессе: важны нюанси

Александр Коваленко
25 сентября 2023, 19:10
Хочу отметить, что в Одессе, к сожалению, сохраняется одна из наиболее разветвлённых и функционирующих агентурных сетей у оккупантов.
Удар по Одессе
Удар по Одессе / Коллаж Главред, фото facebook.com/stavnitser

В ночь на 25 сентября российскими оккупантами был нанесён комбинированный удар по Одессе. В ходе удара были применены:

19 дронов Shahed-136 - сбито 19

12 КРМБ "Калибр" - сбито 11

видео дня

2 П-800 "Оникс" - сбито 0

Итого 33 объекта, из которых сбито 30.

Казалось бы, неплохой показатель эффективности перехвата в 90%, но на самом деле он выше. Выше, поскольку эффективность следует рассчитывать с учётом и того, куда прорвавшие ПВО ракеты попали и, что именно разрушили.

Многих одесситов удивило то, что прилёт пришёлся по Морвокзалу, а именно, по отелю "Кемпински". Дело в том, что этот отель долгие годы был заброшенным. Да, он в некотором смысле являлся спорной визитной карточкой Одессы, убыточный и нефункционирующий.

Однако, российские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на неких "военкоров", стали сообщать, что этот отель, оказывается, был центром принятия решений, штабом ВМСУ, местом размещения иностранных наёмников и филиалом иллюминатов в Украине! Последнее это шутка, если кто не понял. Хотя, командование РОВ, если бы ему такое доложили, то они бы поверили.

Хочу отметить, что в Одессе, к сожалению, сохраняется одна из наиболее разветвлённых и функционирующих агентурных сетей у оккупантов. Агенты оккупантов скидывают своим кураторам видео, фото, геолокации и прочую информацию, для корректировки ударов. И более чем очевидно, что в списке приоритетных целей отель ну никак не мог оказаться. Но…

Но, как я написал ранее, пусть лучше уж будет он, чем один из множества жилых комплексов.

Но, к чему я веду? А к тому, что с учётом удара по абсолютно бесполезному зданию, эффективность такого удара снижается и говорить про некие 10% вообще не комильфо. Чем был обусловлен этот удар, сложно сказать. Показательным разрушением "визитной карточки"? Глупое и очень не рациональное решение. Или дело всё-таки в иллюминатах?

А потому, ПВО этой ночью отработала на максимуме своих возможностей. Но всё же… П-800 "Оникс", о которых говорится с июля и о том, что может им противостоять… И пока только разговоры.

И небольшая ремарочка.

Вчера, когда начался обстрел Одессы ракетами и налёт дронами, по многим пабликам понеслась волна, что это некая "месть" за Севастополь. То есть, за удар по штабу Черноморской флотилии и уничтожение десятков офицеров среднего и высшего звена, решили отомстить ударом по пустой гостинице? На самом деле – нет.

То, что я сейчас напишу, касается практически каждой ситуации, когда вы можете слышать про некую "месть". Например, утром был уничтожен фрегат в порту Севастополя, а ночью по Одессе запущены "Калибры". "Месть!" Нанесён удар по крымскому мосту, а через несколько часов на Киев летят Х-101/555 - "месть!!!"

Нет.

Просто, чтобы вы понимали, все удары по территории Украины распланированы наперёд. Например, для комбинированного удара дронами и ракетами, цели выясняются и уточняются посредством разведывательной деятельности цели. В эту деятельность входит как действие агентуры на местах, так и посредством удалённой разведки. Геолокации, координаты. Выделяется боекомплект, который доставляется к площадке с носителями – порт или аэродром. Задаются координаты, траектория полёта, ракеты загружаются на носитель. Уточняется задача для экипажей, проводится доразведка, при необходимости вносятся коррективы и т.д., т.д., т.д.

То есть, не "У-у-у, супостаты, разрушили штаб, все быстро по Ту-95МС и полетели бомбить Киев!"

Как думаете, сколько времени занимает такая подготовка и насколько она зависит от целого ряда факторов? А потому, такому понятию как "месть" в планах у РОВ места просто нет. Место есть только сокращению сроков, сдвигу "влево" осуществления того или иного удара, но не банально удар ради "мести". Знать бы эти планы хотя бы на месяц наперёд, вообще бы был бы цимес. А ещё бы и SAMP/T… Но, пока так.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Одесса Александр Коваленко
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