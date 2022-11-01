Ракетный террор: как РФ пытается решить сразу три задачи

Русские продолжают обстреливать украинские города / Фото УНИАН, pixabay.com

На какие целевые группы направлено психологическое воздействие ракетного террора РФ в Украине?

Прежде всего на потребительскую слабополитизированную массу, поддатливую к манипулированию и мыслящую преимущественно личными мотивами.

В каждой структуре общества это доминирующая страта и она очень редко сидит в fb или в политических пабликах.

У РФ три ключевых задачи.

Задача номер один - показать беспомощность украинской власти, не способной предложить волшебный и быстрый выход из блэкаута и успокоительно ответить на вопрос "как долго это придется терпеть?". Очень многие хотят продолжать делать вид, что война лично их не касается, она должна быть где-то там далеко или в телевизоре, а их "хата с краю".

Задача номер два - в условиях осенних депрессивных состояний и травмирующей безысходности усилить негативную установку в отношении Президента Зеленского, сделать его позицию отказа от переговоров с Путиным уязвимой и слабой в глазах украинцев. Часто повторяющийся принудительный вывод массового потребителя из зоны повседневного более-менее мирного комфорта (свет, вода, интернет) порождает автоматический поиск виноватого прежде всего в своей среде для компенсации комплекса коллективной жертвы.

Задача номер три - создать в массовом сознании устойчивую иллюзию взаимосвязи массированных ракетных атак по гражданской инфраструктуре Украины и действиями ВСУ в отношении отвоевания аннексированных территорий или повреждения объектов, болезненных для самолюбия россиян (потеря больших городов, флот, Крымский мост, аэродромы). Кремль добивается, чтобы граждане Украины усомнились в целесообразности дальнейших активных мероприятий ВСУ, будучи в страхе ответных ударов со стороны мстительного противника.

Эти все три цели отбиваются и очень уверенно. Украинские власти и энергетики действительно волшебники и чудотворцы. У меня есть знакомые в аварийных бригадах и они рискуют жизнями и временем для возобновления привычного уклада жизни большинства украинцев. Они работают с совестью и на славу.

Украинская власть сейчас работает с треком объявления РФ страной-террористом и укрепления системы ПВО/ПРО Украины. В принципе, сегодняшний показатель уничтожения ракет - внушительный. 44 ракеты из чуть более 50 были сбиты нами. И это не предел для мастерства наших воинов неба.

Ну и главное. Некоторым колеблющимся и сомневающимся гражданам следует понять, что украинская честь, территория, суверенитет не могут быть разменяны в страхе перед временными преимуществами противника.

Украинская армия будет продолжать выполнять свою миссию, на которую ее уполномочила история и достоинство гражданской нации - освобождения международно признанной и законной территории Украинского государства от России.

Если это не произойдет сейчас - эстафета большой кровавой войны перейдет к нашим детям и внукам. И даже когда мы освободим нашу землю - мы не решим проблему российского реванша и исторической мести Украине за унизительное экзистенциальное поражение.

Эта война станет цикличным прологом к следующей. При свечах рекомендую читать профессиональную историческую литературу. Там много ответов на актуальные вопросы.

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