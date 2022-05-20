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Ракетный голод России: потянет ли РФ войну на истощение в Украине

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
20 мая 2022, 11:23

Российские военные уже осознают, что в прежних количествах применять ракеты против Украины уже нельзя.

Россия уже сейчас испытывает недостаток ракет
Из-за дефицита ракет РФ стала использовать против Украины образцы, созданные за царя гороха / Фейсбук Константина Машовца

Россия сегодня, спустя три месяца войны против Украины, достреливает тот запас ракет, который накапливала десятилетиями. А создавать новые для нее весьма проблематично.

Даже в мирное время возможности производства ракет и пусковых установок у Российской Федерации были весьма ограниченными. Так, в год она могла выпустить всего лишь около 150 "Калибров".

В советское время экономика была на порядок мощнее, чем нынешняя российская, но и Советский Союз во много зависел от западных технологий. Сейчас уровень зависимости России от западных технологий выше в разы, чем у СССР. Да и, находясь под жесткими санкциями Запада, РФ проблематично создать новую ракету.

А ведь ракета – это очень сложный механизм, в котором достаточно отсутствия или несовершенства одного элемента, чтобы она уже никуда не летела.

Естественно, все эти обстоятельства создают большие трудности для России. Потому она всячески будет пытаться обойти санкции, чтобы, в первую очередь, восстановить свой ракетный потенциал. Вот только проблема в том, что и мощностей у России таких нет, чтобы создавать ракеты в нужном во время войны количестве.

Вот и получается, что Россия была вынуждена начать использовать ракеты, произведенные за царя гороха, в 60-е годы. Такие ракеты у РФ еще есть, но и они уже подошли к критической массе.

Россия – огромная по площади страна, и ей нужно чем-то и как-то защищать свою территорию и свою границу огромной протяженности. Ну, расстреляет РФ сейчас все ракеты в Украине, а что дальше? Чем она будет защищаться на других рубежах? А ведь у России под боком Китай, Средняя Азия и другие. И страны-соперники РФ очень внимательно наблюдают за происходящим...

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Военные в Российской Федерации уже понимают, что в прежних количествах применять ракеты уже нельзя.

Возникает вопрос – а в силах Россия в таких условиях вести войну на истощение? У россиян очень много техники 60-70-х годов, тех же танков и "Градов". Такое добро – в достаточном количестве.

Советский Союз смог победить Германию в том числе потому, что производство танков в СССР было просто колоссальным. У немцев танки были лучше, но их было мало. А, если против одного современного танка выходит 20 старых, он успеет уничтожить пять, но остальные – уничтожат его.

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Так и Россия сегодня уничтожает инфраструктуру Украины за счет старых вооружений, которых у нее в избытке. Пушек и обычных неуправляемых снарядов у нее много.

Советские запасы были бездонными, но и они планомерно сокращаются. В Украину поступает современная техника, и желание России вести войну на истощение улетучивается. Ведь все ее пушки ничего не будут стоить, поскольку будут быстрее уничтожаться украинцами.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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