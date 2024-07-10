Ракетный аккомпанемент для танцев Орбана: удар по Украине не случайность

Интересно, сможет ли кремлевский эмиссар встретиться с кем-то из действующей администрации Белого Дома, или встреча состоится только с Д. Трампом.

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Орбан и война в Украине / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Оперативное командование "Запад", пресс-служба В.Орбана/Zoltán Fischer/MTI

РАКЕТНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ ДЛЯ ТАНЦЕВ ОРБАНА.

Несомненно, что массированная ракетная атака Украины именно во время челночного миротворчества В. Орбана не может быть случайностью.

В этой международной возне венгерского премьера привлекает внимание два момента.

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Во-первых, учитывая то, что Орбана из всех европейских лидеров публично поддерживает только его пророссийский единомышленник из Словакии Р. Фицо, становится понятным, что миротворческую миссию Орбан придумал сам себе. Или получил из Москвы как агентурное задание.

Во-вторых, Орбан таки считает США наиболее важной страной, потому что идет туда в последнюю очередь: начальников, как известно, посещают последними, чтобы проинформировать о результатах всех предыдущих встреч. Интересно, сможет ли кремлевский эмиссар встретиться с кем-то из действующей администрации Белого Дома, или встреча состоится только с Д. Трампом - так сказать, на вырост.

Конечно, Кремль мог подождать с ракетным ударом до завершения вояжей Орбана. Но сознательно не сделал этого. Поэтому удар, во время которого пострадало много гражданских украинцев, надо рассматривать именно как месседж цивилизованному миру, а именно: принимайте наши условия, или мы будем убивать и убивать столько, сколько сможем - сейчас в Украине, завтра в НАТОвской Европе.

Кто-то в мире ищет оправдание недоимперии - мол, там целились в военный объект, но случайно попали в детскую больницу. Но бить своими неточными, но мощными ракетами туда, где поблизости есть такой объект как больница - это откровенное военное преступление. Которое россия повторяет постоянно - вспомните уничтожение роддома в Мариуполе, атаки железнодорожных вокзалов в Краматорске и Херсоне. Но европейское правосудие ограничилось символическим ордером на Путина и нескольких его сообщников, а вот приговоров и даже судебных заседаний, как это было с Гиркиным, до сих пор нет.

Орбан мотается по миру и убеждает, что Россию победить невозможно в принципе, поэтому надо отдать ей все, что она хочет. Россия одновременно демонстрирует, что она будет делать, если не получит желаемого.

Собственно, сейчас происходит тест на способность цивилизованного Запада противостоять варварскому терроризму и шантажу. И одновременно тест для украинской власти на адекватность. То есть, нашим руководителям надо безотлагательно начинать честное и откровенное общение с обществом - что и как надо менять, чтобы достичь заявленных целей по деоккупации Украины. Отсутствие такого разговора будет означать, что наша власть готова пойти на условия России, или не хочет ничего менять в своем правлении, что фактически похоронит Украину.

А ракетные удары, к сожалению, еще будут. Потому что наш враг жесток и безжалостен, и все еще имеет возможность для безнаказанных массовых убийств.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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