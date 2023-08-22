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Ракетная угроза на День Независимости

Александр Коваленко
22 августа 2023, 19:10
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Около 20 КРМБ "Калибр" должно быть в арсенале корабельной компоненты.
ракета, День Независимости, обстрел, Украина
День Независимости 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay

В небе России опять перехватчик МиГ-31К, носитель гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Думаю, за сегодня не единственный взлёт, в рамках наращивания психологического давления накануне празднования Дня флага и Независимости Украины.

И в последние дни немало было вопросов относительно угрозы ракетных ударов. Как я говорил, так и буду говорить - мы воюем против лицемерных нелюдей, которые в приступе маниакальной паранойи готовы на любую невообразимую подлость. Но отдельным вопросом стоит вопрос об их возможностях.

Очень сложно сейчас судить о ракетном потенциале россии, ведь это процесс на грани производственных возможностей и ремонтных работ по восстановлению арсенала, который полгода назад считался непригодным к применению. Тем не менее, приблизительную оценку сделать вполне реально.

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С учётом последнего удара в ночь на 15 августа, можно оценивать накопительный потенциал БК по ракетам Х-101/555, как по производству, так и по восстановлению, от 20 до 30 ед.

Около 20 КРМБ "Калибр" должно быть в арсенале корабельной компоненты.

Помимо этого не забываем, что россияне могут себе позволить пуски Х-22, Искандер-М/К, а так же П-800 "Оникс" в направлении Одессы.

Кроме ракетной компоненты стоит помнить и о дронах-камикадзе Shahrd-136, количественно которых для пусков может быть накоплено до 50 ед.

Актуальным так же остаётся вопрос, если россия пойдёт на террор Украины на День Независимости, то будет это разовый массированный удар, или же она растянет удары ограниченным БК на несколько дней.

В любом случае следует понимать, что даже если этот удар и случится, то он не будет мощнее тех, что мы уже пережили.

Тем не менее, даже не смотря на то, что россия неспособна сейчас обеспечить массированный ракетный удар, превосходящий по мощности те, что были в 2022 году, не стоит игнорировать воздушную тревоги в эти дни. В целом как и всегда, но хотя бы в эти дни, аккумулируйте инстинкт самосохранения.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

война в Украине День Независимости Украины Александр Коваленко
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