Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождать

Если мы реально входим в кооперацию, которая даст ракеты на 2500 км - пусть даже через несколько лет - это уже прорыв.

https://opinions.glavred.info/raketnaya-programma-v-ukraine-pochemu-s-udarami-po-moskve-pridetsya-podozhdat-10669304.html Ссылка скопирована

Германия готова финансировать Украине производство ракет дальностью до 2500 километров / Офис Президента

Германия планирует профинансировать в Украине разработку и серийное производство крылатых ракет с дальностью до 2500 километров. Но доводить новую ракету до серийного производства - это точно не история "с нуля и за месяц". Особенно если речь идет о привлечении иностранных технологических подрядчиков или решений, которые потребуют нескольких лет работы. Но даже если через несколько лет у нас появятся ракеты на немецкие деньги и очевидно - с использованием западных технологий - на дальность 2500 км, то это все равно будет актуально.

Почему? Потому что, если взять географическую Европу - пространство от Португалии до Урала - то сейчас только Россия имеет ракеты наземного базирования дальностью до 2500 км. Европейцы - слишком вяло продвигаются в реализации таких проектов (как, например, Франция). Немцы, похоже, уперлись в то, что им самим дальнобойное вооружение на дальность 2000 или даже 2500 км, которое могло бы долететь до Москвы, нужно на "позавчера".

Теоретически режим "на вчера" могла бы обеспечить покупка американских "Томагавков", в отношении которых у немцев имеются амбиции, однако текущая администрация Белого дома действует, мягко говоря, крайне контрпродуктивно. Поэтому даже несмотря на то, что процесс не будет быстрым и ресурсно затратным, то, что финансирование немцами дальнобойного вооружения для Украины - это очень хорошо. А то, что не озвучивают деталей - еще лучше. Потому что российский мониторинг и разведка - увы, слишком эффективны. Как и акты саботажа по европейскому ВПК.

видео дня

Пока речь не идет о том, что украинские ракеты на немецких технологиях завтра-послезавтра будут бомбить Москву, но хорошо, что хотя бы Германия проявила желание и готовность системно финансировать украинскую ракетную программу. Потому что только дальнобойные дроны российскому ВПК печень не выклюют - нужно еще продолжение. И ракеты - это именно то, что, как говорится, доктор прописал.

Прорыв заключается уже в том, что деньги на ракетную программу дает именно Германия. Нет глупых просто так выращивать себе конкурентов. Например, у тех же французов в целом хорошо развито собственное производство ракет - в частности, крылатые ракеты типа SCALP, которые предоставляли Украине, или крылатые ракеты морского базирования SCALP Naval, которые они хотят перевести в наземный вариант, то есть должна быть та же крылатая ракета.

О том, что когда-то на "Южмаше" делали баллистические ракеты, здесь можно даже не вспоминать. Тем более, что у Франции тоже остались межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боезарядами, которые в случае чего могли бы бить по "Южмашу". А если брать во внимание прагматические интересы и то, как французы умеют ими пренебрегать, то можно вспомнить пример рассмотрения администрацией Макрона передачи или продажи Украине истребителей Rafale. Это хорошая экспортная позиция, которую они обычно продают по принципу "будешь должен, как земля колхозу", поскольку эскадрилья таких самолетов стоит до 1,5 миллиарда евро. Но почему-то министр обороны Франции Лекорню тогда все заблокировал. Хотя, казалось бы, это выгодно обеим сторонам, поскольку нам нужны Rafale, а французам - источник ресурсов.

Украина сейчас находится в такой геополитической ситуации, что на этом фоне тот факт, что немцы готовы платить за ракеты, выглядит почти как геополитическое чудо. Если мы реально входим в кооперацию, которая даст ракеты на 2500 км - пусть даже через несколько лет - это уже прорыв. Потому что нам эти ракеты понадобятся не только сейчас. Тем более, что мы находимся на таком этапе войны, когда нужно отходить от дискурса "если этого не будет завтра, то это вообще не нужно". Россияне демонстрируют готовность воевать долго, и теперь даже немцы перестраиваются на военные рельсы. Россия, к сожалению, никуда не исчезнет, и в какой-то момент не только Украине, но и немцам придется воевать с РФ напрямую.

Любая ракета строится долго. Серийную ракету для поражения наземных целей производить минимум 12 месяцев, ракету для Patriot - 25 месяцев, и объективно этот процесс не ускорить, потому что любое ракетное вооружение сложное.Для примера: реактивные снаряды к системе SAMP/T изготавливались 40 месяцев, то есть три года с хвостиком. Поэтому думать в логике "если это не будет готово завтра - значит, не надо" - это ловушка.

У нас такой роскоши нет. И из-за того, что у нас было планирование максимум на несколько недель вперед, у нас до сих пор нет заявленных баллистических ракет. Но в Украине реализовывают значительно больше, чем заявляют.

Поэтому мы не можем позволить себе скепсис. Особенно сейчас, если начнут говорить, что немцы дают деньги на ракеты, которых скоро не будет, то в итоге денег на них может не быть вообще. В мире хватает стран, которые готовы разрабатывать и продавать вооружение на экспорт.

Иван Киричевский, аналитик Defence Express, специально для Главреда

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред