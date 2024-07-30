Ракетная программа: Украине не нужно начинать с нуля

Разработки собственных ракет начались еще в 90-х и возможно у нас нет реализованных проектов, но большая куча наработок в направлении.

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Украина может строить собственные ракеты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

Чтобы в будущем не возникало глупых дискуссий может ли Украина делать ракеты и сколько для этого надо времени, то давайте попробую объяснить определенные базовые вещи.

Любой процесс разработки можно сравнить с экспериментированием. Когда инженеры методом проб и ошибок начинают комбинировать различные детали, материалы для того чтобы разработать новый продукт или отдельный блок продукта.

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Сам по себе процесс экспериментирования достаточно затратный, потому что для начала нужно закупить все необходимое: детали, компоненты, материалы, оборудование, инструмент. И если какая-то гипотеза не подтвердилась, а готовый прототип не работает или работает не так как надо, то все эти расходы никто не компенсирует. По сути, эти потраченные деньги будут означать, что это направление не имеет перспектив для продолжения. И надо искать какие-то другие идеи. Иногда неработающие прототипы можно разобрать, чтобы использовать его составляющие в новых разработках, а чаще всего это невозможно. Поэтому надо выделять дополнительные средства.

Также процесс экспериментирования очень растянут во времени, не только потому, что надо долго разрабатывать. А есть куча дополнительных временных затрат: потому что надо искать поставщиков этих деталей, материалов или оборудования. Затем после заказа ждать их доставки. И этот процесс может повторяться десятки-сотни раз, потому что на каждый новый прототип надо делать новый заказ.

Отдельно большую роль играют также финансы. Потому что когда у вас ограниченный бюджет, то вы ищете какие-то более дешевые и немного хуже альтернативы. Вот например, на рынке есть компания, которая проектирует определенную деталь необходимую для вашей разработки. Но услуги этой компании очень дорогие. Поэтому в качестве альтернативы можете попробовать сами спроектировать эту деталь, что также увеличивает время на разработку. И не факт, что у вас получится лучше.

И если обобщить, то на время разработки влияют следующие факторы:

- Сложность самой задачи

- наличие собственного опыта в разработке аналогичных продуктов и отдельных блоков для него

- Наличие собственных наработок, которые можно использовать

- Наличие и доступность готовых решений, которые можно использовать для разработки

- Наличие и доступность специалистов, которых можно привлечь к проекту или которым можно передать отдельные части на аутсорс

- Деньги

И без учета этих факторов, нельзя сказать все ли это возможно и сколько времени все это займет.

Лично я знаю следующее. Украина имеет свою собственную школу ракетостроения. Разработки собственных ракет начались еще в 90-х и возможно у нас нет реализованных проектов, но большая куча наработок в направлении.

Поэтому не надо мне рассказывать о десятках лет. Десятки лет нам бы понадобилось, если бы мы все начинали с нуля. А у нас немного другая ситуация. Жаль, что большинство об этом забывает...

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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