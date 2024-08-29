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Ракета-дрон "Паляница" уничтожает врагов

Александр Кочетков
29 августа 2024, 19:10
313
Наши дроны самолетного типа преодолевают большие расстояния над Россией.
Ракета-дрон Паляница
Ракета-дрон Паляница / United24

Как и обещал, выдержав паузу, чтобы унять эмоции, рассказываю о впечатлениях от этого новейшего оружия, которое, конечно, "не имеет аналогов".

В первую очередь, меня неприятно поразила вся эта пиар-мемушня вокруг "Паляницы" (даже само название - чистый пиар!), которая пытается создать о ней представление как о чем-то чрезвычайном, что может быть адекватным ответом на массированные ракетно-пушечные удары врага по Украине. Вот точно, к созданию "Паляницы" имел отношение кто-то из шести незаменимых менеджеров президента В. Зеленского. Оттуда и бешеная раскрутка изделия еще на этапе военных испытаний - эти менеджеры без воздуха жить могут, а без пиара - нет.

Но если посмотреть на имеющиеся видеоматериалы о ракете-дроне, то вижу конструкцию, преимущества которой настолько же поняли, как и недостатки. Сейчас нам демонстрируют изделие, которое потенциально способно нести где-то 20 кг взрывчатки на расстояние вряд ли более 300 км со скоростью вряд ли больше, чем 300 км/ч. Откуда 500 кг взрывчатки на расстояние 1000 км, о которых в восторге начали болтать в Телемаратоне "эксперты"?

видео дня

Это все, конечно, если наша Рада не проголосовала тайное постановление об отмене законов Ньютона.

Понятно, что изделие можно масштабировать в сторону увеличения. Можно добавить ему стартовый ускоритель. Но тогда это будет не революционная ракета-дрон, а что-то похожее на весьма неплохую крылатую ракету "Нептуп", дальность последних модификаций которой достигает около 400 км.

Но главное не в этом. Наши дроны самолетного типа преодолевают большие расстояния над Россией потому, что созданы из пластика и древесины, там минимум металлических деталей (почти только двигатель), они летят низко и тихонько, поэтому малозаметны для ПВО врага.

Зато "Паляница" будет значительно радиозаметнее, потому что в ней много металла, к тому же, от турбореактивного двигателя остается яркий тепловой след, который сможет засекать любая ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Чтобы это компенсировать, нужно увеличивать скорость полета, использовать высокоточную систему управления со считыванием местности. Соответственно, опять таки приходим к крылатой ракете вроде "Нептуна" или "Шторм Шедоу".

И совсем непонятно с главным параметром во время полномасштабной войны - массовостью выпуска. Если разработать изделие с уникальными параметрами, но с возможностью производства несколько единиц в месяц - это никак не повлияет на ход боевых действий. Потому что нужны сотни единиц, как атакует нас враг.

Поэтому у меня довольно сдержанная реакция на ракету-дрон: вопросов гораздо больше, чем ответов. Давайте дождемся реального боевого применения той конструкции, которая пойдет в серию (если пойдет), и тогда вернемся к предметному анализу.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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