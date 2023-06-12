Ситуация понемногу выровнялась и идет в направлении предыдущих планов. Враг не смог разгадать планы ВСУ.

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Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясом, говорит Андрусив / фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Вкратце.

1. Ситуация понемногу выровнялась и идет в направлении предыдущих планов. Враг не смог разгадать планы ВСУ.

Удивил даже Гиркин, который был искренне убежден, что Орехов был ключевым направлением удара.

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2. Что произошло на прошлой неделе? Было нанесено два удара. Один под Великой Новоселовкой, один под Ореховом. Враг не мог понять, какой основной, а какой отвлекающий.

Это позволило нам продвинуться вплоть до Сторожевого, откуда еще 8 июня сбежала целая рота. Ситуация на этом направлении начинает приобретать оперативную угрозу для оккупантов, что может стимулировать очередные "жесты доброй воли".

3. Радоваться рано. Враг у нас не воюет мозгами, а воюет мясом. Поэтому думаю, неделя будет очень тяжелая.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Очевидно, что сейчас пойдет классическая история - "вернуть любой ценой". Ожидаются очень тяжелые бои. А это потери.

Всем терпение. Не ведитесь на российские ИПСО. Верьте в ВСУ.

С Богом.

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