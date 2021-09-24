УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков

София Глушко

Детский психотерапевт психологического центра ALTERA

24 сентября 2021, 08:39

Одна из главных потребностей подросткового возраста – это самоидентификация, потому испытать свои возможности им важнее инстинкта самосохранения.

Подростки
В Украине участились случаи экстремальных забав подростков / ua.depositphotos.com

В последнее время в Украине участились случаи экстремальных забав подростков, которые нередко могут становиться причиной их увечий или даже летальных случаев.

Подростки – уже не дети, но ещё и не взрослые. В этом возрасте только начинается формирование лобных долей мозга, которые отвечают за моральный выбор и способность предвидеть и прогнозировать отдалённые последствия своих действий. Добавим к этому активные гормональные перестройки, которые проходят волнообразно со своими пиками и спадами. Все эти факторы в совокупности делают среднего и старшего школьника более восприимчивым к продолжительным стрессовым факторам и жизненным трудностям, неблагоприятной семейной обстановке или атмосфере в школе, из-за чего склонность к депрессивным реакциям в несколько раз выше, чем у взрослого человека.

Поэтому, с одной стороны, подросток может принимать решение покончить жизнь самоубийством, с другой – в этот момент он особо нуждается в поддержке, внимании со стороны близких ему людей. Учитывая описанное выше, подросток не осознает, что приняв такое решение, жизнь его закончится навсегда, так как он мыслит здесь и сейчас.

Чаще всего к такому решению приходят именно те дети, которым не хватает близких доверительных отношений со своими взрослыми и своими ровесниками, которым не хватает навыка просить о помощи и быть замеченным и услышанным в своих переживаниях со стороны родителей.

Это связано с тем, что одна из главных потребностей подросткового возраста – это самоидентификация. То есть подростку нужно понять кто он в этом мире, какой он, к какой группе людей принадлежит, какие его интересы, религиозные, культуральные взгляды. Также для подростка жизненно важно быть признанным и замеченным в группе своих ровесников.

Реклама

В свою очередь, незаконченное формирование лобных долей делает подростка менее восприимчивым к риску. Ему так интересно испытать свои возможности и узнать этот разный мир, что интерес становится выше инстинкта самосохранения.

Поэтому не имея внутри себя, семьи, в кругу друзей сильных интересов, опор и ориентиров, не имея навыка сказать "нет" ещё с 2,5-3- х лет и быть услышанным в этом, подросток поддаётся влиянию таких "модных экстремальных веяний" и это становится его способом подростка заявить о себе и быть увиденным другими.

Читайте также"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажкиУ ребёнка, который имеет круг людей, где его принимают, который знает, чего он хочет и любит, что ему подходит, а что нет, не будет необходимости заявлять о себе, подвергая жизнь опасности. Во взрослой жизни такие люди остаются или становятся склонными к разного рода зависимостям (алкогольная, наркотическая, неразборчивые сексуальные связи). Гонка за адреналином, чтобы испытать сильный кайф, становится главной целью. Как следствие, в дальнейшем, это депрессивные и разного рода тревожные расстройства, из-за того, что и этот "адреналин" становится рано или поздно недостаточным для уже взрослого человека.

Для профилактики подобного поведения, родителям важно, в первую очередь, строить близкие и доверительные отношения со своим ребёнком. То есть родитель должен стать тем человеком, к которому не страшно и безопасно прийти с любым вопросом, который видит, замечает, уважает и принимает его мысли, чувства, переживания и взгляды.

То есть у родителей должен быть искренний интерес о том, как прошел день у Вашего ребёнка, какую музыку он слушает и почему именно она ему нравится, в какие игры он играет и что там для себя находит.

Кроме того, очень важно видеть ребёнка и помогать ему познавать себя. То есть видеть в ребёнке не воплощения собственных амбиций и надежд, а вместе искать, что ему важно, что он любит, что ему интересно, что он может, умеет, и как быть, если очень хочется, а не получается. Это ни в коем случае не наказание за плохие поступки и поведение, а поиск решения вопроса вместе, того, что можно было сделать по-другому, чтобы был другой результат.

Задавайте вопросы, искренне интересуйтесь мнением, учите и давайте право сказать "нет" и озвучивать свою точку зрения. И пускай ваши дети и ваши отношения с ними будут наполнены любовью, доверием и уважением.

София Глушко, детский психотерапевт психологического центра ALTERA, специально для Главреда

viber
дети отравление новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасностьПутин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность Евгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезниЕвгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезни В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновниковВ Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной бровеВлад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной брове "Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях

Последние новости

08:50

Удар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы Газпрома

08:45

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

08:42

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок Видео

08:39

Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков мнение

08:17

Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв Видео

Реклама
07:52

"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

07:28

"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента Видео

06:48

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": Друзенко и Милованов повздорили в прямом эфире Видео

06:35

Охота на ведьм: как будет работать закон об олигархах мнение

06:00

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

05:45

Шизофрения: названы ранние положительные симптомы Видео

05:15

"Льготный период" – 6 месяцев: в Кабмине поставили олигархам главное условие Видео

05:06

Как правильно выбрать йогурт - советы медика

04:50

Возврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал встречи Зеленского и Путина

04:05

Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий

03:38

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

03:08

Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы Видео

02:41

Существует ли специальная диета для занятых людей - ответ врача

01:50

Минус 10 лет: топ-5 трендовых окрасок волос, которые сделают вас моложе

01:03

Аналитик объяснил, кто и почему совершил покушение на Шефира Видео

Реклама
00:14

Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

00:07

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры Видео

00:01

Притягивают опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме Видео

23 сентября, четверг
23:45

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум Видео

23:31

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19 Видео

23:29

Можно ли легко избавиться от изжоги - ответ диетолога

22:46

Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто Видео

22:35

Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

22:28

Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь Видео

22:02

В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию Фото Видео

21:49

Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет Видео

21:37

Побил молотком: под Днепром мужчину жестоко наказали за зверское убийство Видео

21:05

В Украину ворвется потепление с опасной погодой Видео

20:50

Украинцы смогут воспользоваться новой революционной функцией в "Дії" Видео

20:36

В Германии предлагают перепрофилировать украинскую ГТС в обмен на Северный поток-2 Видео

20:33

Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину Видео

19:58

В Украине обнаружили тонны фальшивого масла: как отличить подделку Видео

19:26

Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка мнение

19:10

Четвертая волна COVID-19 и 15-18 тыс. заражений в сутки: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине Видео

19:09

Мерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик Фото Видео

Реклама
19:02

"Понты будешь бить у себя на районе": преподавательница в Днепре обматерила студента за опоздание Видео

18:31

Более сотни Нацгвардейцев и осмотр каждого авто: эксклюзивные кадры с места покушения на Шефира Фото Видео

18:24

"Метинвест" построит новый прокатный цех: выбросы будут в 1,5-3 раза ниже допустимых норм

18:13

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

18:01

Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент, о котором мечтает каждый подросток

17:49

Группа Метинвест уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль

17:48

"Власти олигархов в Украине больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесу

17:40

Инвестиции в металлургию в первом полугодии превысили 34 миллиарда гривень

17:33

Покушение на Шефира и патроны с гильзами: СМИ узнали об "уликах", по которым можно выйти на киллера Фото Видео

17:05

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять