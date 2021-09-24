Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков

В Украине участились случаи экстремальных забав подростков / ua.depositphotos.com

В последнее время в Украине участились случаи экстремальных забав подростков, которые нередко могут становиться причиной их увечий или даже летальных случаев.

Подростки – уже не дети, но ещё и не взрослые. В этом возрасте только начинается формирование лобных долей мозга, которые отвечают за моральный выбор и способность предвидеть и прогнозировать отдалённые последствия своих действий. Добавим к этому активные гормональные перестройки, которые проходят волнообразно со своими пиками и спадами. Все эти факторы в совокупности делают среднего и старшего школьника более восприимчивым к продолжительным стрессовым факторам и жизненным трудностям, неблагоприятной семейной обстановке или атмосфере в школе, из-за чего склонность к депрессивным реакциям в несколько раз выше, чем у взрослого человека.

Поэтому, с одной стороны, подросток может принимать решение покончить жизнь самоубийством, с другой – в этот момент он особо нуждается в поддержке, внимании со стороны близких ему людей. Учитывая описанное выше, подросток не осознает, что приняв такое решение, жизнь его закончится навсегда, так как он мыслит здесь и сейчас.

Чаще всего к такому решению приходят именно те дети, которым не хватает близких доверительных отношений со своими взрослыми и своими ровесниками, которым не хватает навыка просить о помощи и быть замеченным и услышанным в своих переживаниях со стороны родителей.

Это связано с тем, что одна из главных потребностей подросткового возраста – это самоидентификация. То есть подростку нужно понять кто он в этом мире, какой он, к какой группе людей принадлежит, какие его интересы, религиозные, культуральные взгляды. Также для подростка жизненно важно быть признанным и замеченным в группе своих ровесников.

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В свою очередь, незаконченное формирование лобных долей делает подростка менее восприимчивым к риску. Ему так интересно испытать свои возможности и узнать этот разный мир, что интерес становится выше инстинкта самосохранения.

Поэтому не имея внутри себя, семьи, в кругу друзей сильных интересов, опор и ориентиров, не имея навыка сказать "нет" ещё с 2,5-3- х лет и быть услышанным в этом, подросток поддаётся влиянию таких "модных экстремальных веяний" и это становится его способом подростка заявить о себе и быть увиденным другими.

Читайте также"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажкиУ ребёнка, который имеет круг людей, где его принимают, который знает, чего он хочет и любит, что ему подходит, а что нет, не будет необходимости заявлять о себе, подвергая жизнь опасности. Во взрослой жизни такие люди остаются или становятся склонными к разного рода зависимостям (алкогольная, наркотическая, неразборчивые сексуальные связи). Гонка за адреналином, чтобы испытать сильный кайф, становится главной целью. Как следствие, в дальнейшем, это депрессивные и разного рода тревожные расстройства, из-за того, что и этот "адреналин" становится рано или поздно недостаточным для уже взрослого человека.

Для профилактики подобного поведения, родителям важно, в первую очередь, строить близкие и доверительные отношения со своим ребёнком. То есть родитель должен стать тем человеком, к которому не страшно и безопасно прийти с любым вопросом, который видит, замечает, уважает и принимает его мысли, чувства, переживания и взгляды.

То есть у родителей должен быть искренний интерес о том, как прошел день у Вашего ребёнка, какую музыку он слушает и почему именно она ему нравится, в какие игры он играет и что там для себя находит.

Кроме того, очень важно видеть ребёнка и помогать ему познавать себя. То есть видеть в ребёнке не воплощения собственных амбиций и надежд, а вместе искать, что ему важно, что он любит, что ему интересно, что он может, умеет, и как быть, если очень хочется, а не получается. Это ни в коем случае не наказание за плохие поступки и поведение, а поиск решения вопроса вместе, того, что можно было сделать по-другому, чтобы был другой результат.

Задавайте вопросы, искренне интересуйтесь мнением, учите и давайте право сказать "нет" и озвучивать свою точку зрения. И пускай ваши дети и ваши отношения с ними будут наполнены любовью, доверием и уважением.

София Глушко, детский психотерапевт психологического центра ALTERA, специально для Главреда