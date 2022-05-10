Путину воевать с Украиной все тяжелее: почему РФ достала из закромов допотопные косоглазые ракеты

Кремль решил покошмарить Украину этими летающими "вагонами" / Фейсбук Константина Машовца

Честно сказать, не ожидал, что Воздушно-космические силы Российской Федерации пустят в ход крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) типа Х-22. Зафиксировано, по крайней мере, три таких прилета в Одесской области.

Эти ракеты предназначаются для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части.

Это уже что-то из ряда вон выходящее. Поскольку:

ракета достаточно старая (опытный образец произведён в 1961-м году);

мягко говоря, не очень точная, "разброс" может быть до 120-и метров. В ходе своей разработки и испытаний эта ракета постоянно демонстрировала просто выдающееся "косоглазие". И, тем ни менее, она была принята на вооружение (надо полагать, в расчете на то, что будет нести такой заряд, для которого пару сотен метров туда или пару сотен метров сюда – не суть важно);

сама по себе эта хреновина в процессе своей эксплуатации для своих же владельцев очень опасна (жидкостный ракетный двигатель с весьма токсичными топливом и окислителями);

применяться может только с Ту-22М3;

летает не ниже 11,5 км, что вполне приемлемо для более-менее современных средств ПВО, причем очень приемлемо.

У этой крылатой ракеты есть два достоинства.

Во-первых, она летает очень быстро (сверхзвуковая). Правда, не всегда и не везде.

Во-вторых, несет боевую часть почти в тонну весом, где, как минимум, 600 кг – это, собственно, взрывчатка.

Это летающее бревно (длиной больше 11,5 метров и диаметром почти метр), в принципе, создавалось для "охоты" за американскими авианосцами и их эскортом (авианесущей ударной группой).

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Основной тип боевой части этой ракеты – спецзаряд, то есть ядерный. Но встречались и, так сказать, обычные, даже с уменьшенной мощностью – до 250 кг взрывчатки.

Всего страна "победившего пролетариата" выпустила где-то чуть более тысячи штук этих "приветов американским авианосцам".

В ходе своей рутинной эксплуатации эта херь приносит больше головняка, нежели пользы, так как старая, с постоянно текущими движками, из-за чего требует очень и очень специального ухода за собой.

Подготовка и реальные пуски этой "высокоточной" (я бы сказал – высокотоксичной) "дуры" сопряжено с необходимостью выполнения целого ряда специальных мероприятий.

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Более того, не с каждого самолета ее можно запустить (входит в состав комплекса К-22, частью которого есть исключительно Ту-22М3).

И вот теперь выясняется, что кремлёвские балбесы решили покошмарить Украину этими летающими "вагонами", надо полагать, узрев в районе Одессы некие американские авианосцы...

Думаю, всё это может свидетельствовать, по крайней мере, о двух вещах.

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Первое – у России что-то пошло не так с ракетами, если она уже достала, мягко говоря, далеко не свежие совковые наработки (я бы даже сказал, очень несвежие). К тому же, очень неточные. Да еще и с немаленьким риском для собственных авиатехников и лётного состава.

Второе – или же в герасимовской богадельне таки перешли на какие-то более тяжелые вещества, нежели банальная "травка". Ибо во что можно целится этой летающей рельсой, склонной к коррозии, протеканию топлива и окислителя и при этом очень неточной, можно только догадываться.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"