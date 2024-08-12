Давайте о пюрере и его угрозах. Нет, белорусская армия не способна на масштабные действия против Украины. Особенно когда наступать ей потенциально надо через леса и болота, составляющие почти всю границу.
Единственное, чего бы стоило бояться в контексте Беларуси - что оттуда будет наступать армия РФ.
Нет, армия РФ не может сейчас наступать из Беларуси в силу отсутствия сил, средств и особенно сил и средств в самой Беларуси.
2022 они зашли в том числе из Беларуси, потому что у них было еще 6 направлений продвижения. Сейчас это уже невозможно.
Все, что сейчас разыгрывает Лука - это информационный отвлекающий цирк, который доказывает нам что Путину сейчас ОЧЕНЬ БОЛЬНО. И, похоже, мы до сих пор до конца не понимаем насколько.
Наблюдаем дальше. Верим в замысел наших. Не верим провокациям врага.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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