Путину приготовиться: Германия создаст свой ядерный щит?

Очень символично, что Мерц озвучил эту мысль накануне 80-летия победы над нацизмом.

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Фридрих Мерц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил обсудить с Францией и Британией европейский ядерный щит, который "будет дополнением" к договорённостям с США.

Это одно из первых содержательных сообщений от канцлера после назначения. По сути - это обратный отсчёт до создания Германией своей ядерной бомбы. Заверения, что Германия не собирается заходить так далеко – обычные политические реверансы, они не должны вводить в заблужение.

То, что подобные идеи в принципе возможны со стороны официального Берлина – результат недальновидной политики В.Путина.

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Очень символично, что Мерц озвучил эту мысль накануне 80-летия победы над нацизмом. Т.е., "перевернул страницу" и де-факто "пересмотрел итоги" ВМВ, о недопущении чего с таким надрывом годами вещали из Кремля.

Сегодня подобное стремление Германии ни у кого не вызывает ни удивления, ни осуждения. Потому что Москва своими руками убрала все табу.

При этом никакие договорённости "на троих" тут не сработают. Ибо ЯО – это настолько интимная вещь в современном мире, что делиться ей для совместного пользования вряд ли получится. Особенно, с учётом возможного прихода к власти условного Фараджа в Британии/правых во Франции.

Тему собственного ЯО для Германии открыто пытается оседлать АДГ, так милая сердцу вице-президента Венса. Т.е., по логике, со стороны США публичных возражений быть не должно.

А вот оценить ситуацию через призму того, что АДГ с такой динамикой может реально прийти к власти в ядерной Германии, ещё предстоит.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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