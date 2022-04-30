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Путину не удастся затянуть войну в Украине

Юрий Бутусов

журналист

30 апреля 2022, 09:17

После того, как пойдет ленд лиз для Украины, российская армия получит самый сокрушительный разгром в истории 21-го века.

Россияне, оккупанты
У России нет ресурсов для всеобщей мобилизации / коллаж фото УНИАН и Reuters

В России нет ресурсов для проведения всеобщей мобилизации и ведения длительной войны.

Наши войска освободили села Кутузовка и Момотово Харьковской области.

Села обороняли подразделения стрелкового батальона 1-го армейского корпуса, сформированного из мобилизованных на территории Донецкой области, среди них были и люди с боевым опытом, развернули оборону, зарылись.

В короткой атаке уничтожено более 30 военнослужащих противника, остальные сбежали, есть пленные.

Вооружение противника средствами связи бедное. Села опутаны проводами полевых телефонов ТА-57, радиосвязи для мобилизованных в ВС РФ нет, бронежилетов им не выдали, каски стальные, большинство без аптечек вообще. А те, у кого есть стандартные аптечки ВС РФ, то наши их в качестве трофеев не берут, жгуты Эсмарха у нас никому не нужны.

Много пехотного оружия, но ничего современного. Тяжелое вооружение собственное отсутствует. Транспорта не хватает, гражданские машины в очень плохом состоянии.

Никаких поставок вооружений для них нет.

Читайте такжеВ российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиреПоэтому какой может быть всеобщая мобилизация российской армии - видно на примере мобилизованных "ДНР". У Путина нет оружия для сотен тысяч не мотивированных и плохо обученных солдат. Вооружать россиян будут также как и "ДНР", других ресурсов у них нет. Усилить свою армию Путин не имеет достаточных ресурсов.

В общем, надежды Путина затянуть войну в Украине не оправдываются. Сразу после того, как лендлиз для Украины пойдет широким потоком, украинская армия постепенно получит перевес в вооружении, и российская армия получит самый сокрушительный разгром в истории 21-го века.

viber
война в Украине мобилизация в армию Юрий Бутусов
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