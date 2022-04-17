Путину лучше не начинать битву на Донбассе

Армия РФ имеет все шансы провалить наступление на Донбассе / Reuters

Между первым и вторым этапом войны произошло очень важное изменение: в Кремле начали думать. Путин никакой не сумасшедший, и военная катастрофа в Украине его просто привела к реальности. Аресты генералов, сурковых и местных "медведчуков" показывает его рациональность, а следовательно и полное понимание ситуации. Поэтому если исходить из того, что Путин начал думать: ему лучше не начинать битву на Донбассе. И вот почему.

Предпосылки потенциального поражения армии РФ на Донбассе:

1. Дожди и разливы рек. Таких дождей говорят не видели давно, что еще раз свидетельствует, что Бог за нас. Прогноз погоды показывает еще неделю дождей, и еще минимум неделю надо, чтобы подсохла земля.

2. Две недели, как и предыдущие две недели, - это колоссальная потеря преимущества над нашими войсками. Поскольку все это время мы прирастаем с помощью Запада. С каждым днем простоя российских войск - мы становимся сильнее.

3. Простой войск - увеличивает деморализацию. Учитывая, что за 50 дней так и нечем гордиться в войне с Украиной, деморализованные и истощенные российские войска просто еще больше деморализуются.

4.Фактически, нормальное наступление начнут как раз в разгар позеленения. А это означает колоссальные потери в наших принципах и работе наших ДРГ.

5. По состоянию на сейчас армия РФ потеряла более 20 тысяч убитыми и еще минимум 40 тысяч ранеными. Учитывая рост нашей огневой мощи благодаря высокоточному оружию Запада - потери могут стать колоссальными. В том числе и в технике. Истерика российской дипломатии и угрозы военной поддержки Украины доказывают, что они реально боятся роста нашей мощности.

Читайте такжеКремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и КрымПоражение в битве за Донбасс для Путина гораздо страшнее, чем бонусы от победы. И вот почему:

1. Путин уже и так очень себя оголил по границам территории РФ. В Украину стянули все, что можно было от Дальнего Востока до Кавказа.

2. Поражение поставит под угрозу Херсон и коридор из Крыма. Украинское контрнаступление может отрезать всю группировку от Крыма до Мариуполя.

3. Поражение на Донбассе окончательно уничтожит миф о силе России, и поставит ее во второстепенные страны. Фактически, Путин рискует стать смешным и жалким. А Россия - региональным государством. Это подорвет потенциальные союзы, на которые рассчитывает Путин с Китаем и Индией.

4. Потери в живой силе и технике - могут серьезно дестабилизировать Россию в среднесрочной перспективе. Поражение десакрализирует Путина.

5.Восстановление утраченной техники и армий займет десятки лет. В условиях страшных санкций - это выглядит уже не возможным. В то же время, по состоянию на сегодня его армия все еще является "большой армадой", которой стоит бояться, пока они целы.

6. Пока Путин боролся с НАТО в Украине - он пропустил стратегический удар: Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс. Сейчас ему было бы стоит начать пугать эти страны, но поражение на Донбассе уже никого не позволит напугать.

Читайте такжеПочему для Путина важны битвы за Донбасс и ХарьковИтак, исходя из этих предпосылок, у Путина есть несколько альтернативных сценариев, чтобы получить что-то и не рисковать потерять так много. Суть этих сценариев в том, что пугать ему выгоднее, чем показать в реальности свою силу.

1. Мариуполь в обмен на начало реальных переговоров и отказ от наступления. Уже в эти минуты идут переговоры по Мариуполю. Мы стремимся спасти наших воинов, Россия стремится одержать хотя бы какую-то победу к 9 мая. Сценарий маловероятен, учитывая историю с Иловайском, о чем сегодня упомянул Президент. Но переговоры реальны.

2.Наступление первого эшелона и начало переговоров. Русские могут отправить в бой первые свои эшелоны и в случае поражения или неудачи - перейти к реальным переговорам. Суть этих переговоров в обмене захваченных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей на территории Донецкой и Луганской под нашим контролем. Плюс отказ от наступления на Донбассе.

Короче говоря - переговоры для Путина сегодня единственный рациональный путь избежать "геополитической катастрофы" и попытаться выторговать хоть что-то.

Что касается процессов внутри РФ, то Путин уже избрал путь репрессий элиты, чтобы избежать мятежа. То есть ему не нужно играть в убеждение кого-то и показывать выдающиеся победы.