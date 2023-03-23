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Путину даже нравится роль вассала

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

23 марта 2023, 19:20
Отвергнув идеи открытого общества Запада – мир, свободу, права человека, власть закона, Путин захотел сам стать альтернативным центром силы.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путину даже нравится роль вассала, считает Невзлин / Фото: сайт Кремля

Путин растерял и силу, и авторитет в затеянной им войне. Все, что ему осталось – прикрыться чужим величием. Кажется, ему даже нравится роль вассала.

Да и не только ему – всей его мафиозной клике, достаточно посмотреть на сияющие подобострастием физиономии на фотографиях со встречи товарища Си в Москве.

В России официально завершилась перестройка, закончились игры в суверенную демократию и вообще в суверенитет. Теперь она – часть сообщества единой судьбы человечества.

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Эта концепция была предложена товарищем Си в 2012 году и занимает центральное место в "Мыслях Си Цзиньпина о дипломатии". Она - основа внешней политики Китая.

Отвергнув идеи открытого общества Запада – мир, свободу, права человека, власть закона, Путин захотел сам стать альтернативным центром силы. Но предложить миру ничего привлекательного не смог. Если не считать модель мафиозного государства.

В итоге оказался изгоем мировой политики, преступником, на которого выдан ордер МУС. Поэтому и кинулся вместе с доставшимися в распоряжение страной и населением под крыло дружественного тоталитарного режима. Хотел быть императором, но готов удовлетвориться ролью смотрящего на зоне.

Источник

Си Цзиньпин Владимир Путин Леонид Невзлин
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