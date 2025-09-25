Укр
Путинский режим живет войной и эскалация неизбежна

Гарри Каспаров
25 сентября 2025, 06:10
Европа сегодня совершенно не готова ни к каким действиям.
Война в Украине и Путин/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Эскалация неизбежна. Путинский режим живет войной, и, соответственно, он будет использовать любые возможности расширения этой войны там, где ему такие возможности предоставляются. Войны всегда начинаются из-за слабости демократий. Никогда еще сильная демократия не становилась объектом нападения.

Европа сегодня совершенно не готова ни к каким действиям. Они боятся даже думать о возможности военного столкновения с Россией. Мы имеем дело с людьми, которые привыкли оперировать в совершенно иной системе координат: консенсусы, договоренности, взаимные уступки. Но войны так не выигрывают, а Путин ведет с ними именно войну.

Можно говорить с уверенностью, близкой к 100 процентам, что импотенция вызовет продолжение провокаций, и рано или поздно они станут сухопутными. В один момент Путин обязательно попробует все-таки перейти границу одной из стран НАТО, чтобы зафиксировать, что такой организации больше не существует.

Целых 12 минут российские самолеты безнаказанно находились в воздушном пространстве Эстонии! Как мы помним, Турции в свое время хватило 12 секунд, чтобы снести такой же самолет ракетой. И вопрос был решен: больше в турецкое пространство российские самолеты не залетали. Но в Европе такой приказ, как мы видим, отдать некому, поэтому ждем продолжения спектакля.

Любая демонстрация слабости. Любая попытка умиротворить диктатора, подыграть ему — ведет к эскалации. Это правило, аксиома. Любая импотенция ведет к ответу. Останавливать диктатора можно только жесткими методами — так, как это сделал Эрдоган.

Европа должна признать простую очевидную истину: идет война, в которой она является участником. Не потому, что она этого хочет, а потому, что Путин так пожелал. И до тех пор, пока Европа не будет готова это признавать, ситуация будет стабильно ухудшаться.

О персоне: Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

