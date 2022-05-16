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Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляции

Александр Кочетков

политический аналитик

16 мая 2022, 19:33

В Кремле начинается типично российская игра без правил "Найди врага народа", который виноват во всем.

Владимир Путин
В Кремле уже ищут способ избавиться от Путина / Reuters

В Штатах, Европе и даже Китае удивительно синхронно появились публикации об угрозах, которые несет миру российско-украинская война. Это однозначно кремлевская информационная спецоперация. На это указывает, что агрессия РФ обтекаемо именуется там "конфликтом в Украине", а также обязательно упоминание, что в "конфликте" участвует ядерная держава — последний аргумент рашистов, который они затерли до дыр, как старый носок.

Смысл этих публикаций в том, что Украина несет человеческие потери, разрушается ее инфраструктура, терпит убытки экономика — короче, беда непонятно откуда вдруг свалилась на Украину. И цивилизованному миру, прежде всего, США, надо прекратить поддержку Украины. А вместо этого надавить на Украину, чтобы она срочно заключила мирный договор, естественно, "с учетом законных интересов России", и весь ужас сразу кончится. И даже голода в мире не произойдет.

Гуманизм по-рашистски называется. Это как если бы маньяк обратился к полицейским с предложением подержать жертву, чтобы она не сопротивлялась. И тогда он зарежет ее быстрее, и жертва будет меньше страдать.

Понятно, что мирный договор, на который намекается, подразумевает признание Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Но полагаю, если начать переговариваться всерьез, то Кремль забудет о Донбассе, ограничившись Крымом и внеблоковым статусом Украины, что можно продать россиянам как исходно запланированную цель "спецоперации".

Насколько мне известно, на сегодня Украина отказалась обсуждать кремлевские хотелки, и получила поддержку этой своей позиции от США и Великобритании.

Но сам факт такого вброса весьма примечателен. А если добавить, что "капитуляция РФ", все активнее муссируемая на рашистских пабликах, вдруг перекочевала в лексикон рашистских топ-дипломатов, то ясно: в Кремле подгорает просто вулканически. И военное поражение в Украине считается вполне реальным.

А это, в свою очередь, означает, что в Кремле начинается типично российская игра без правил "Найди врага народа", который виноват во всем. Либо дряхлеющий фюрер удержит власть, и тогда он назначит крайними силовиков из Минобороны, Генштаба, ФСБ и прочих ведомств, а также ряд губернаторов, не справившихся со скрытой мобилизацией. Либо силовики смогут договориться, подтянут кое-каких крупных бизнесменов, и, подобно Хрущевскому ХХ съезду КПСС, объявят развенчание культа личности Путина, поставившего РФ на грань краха.

Читайте такжеПоследствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себяСуть в том, что если посол РФ в США просто употребляет термин "капитуляция", значит, путинский режим уже сдох. И сам Путин политически тоже мертв — подобно крейсеру "Москва" его еще пытаются куда-то буксировать, но он уже на дне. И в Кремле и вокруг него это понимают, поэтому потенциальные антипутинские заговорщики могут кучковаться, чтобы облечь фактически произошедшее в юридические формы.

А нам надо побеждать: пядь за пядью освобождать Украину от оккупации. На этом сейчас держится большинство мировых раскладов.

viber
война в Украине Владимир Путин Александр Кочетков
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