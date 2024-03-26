Режим Путина уникально бесстыден. Это откровенное, беззастенчивое, самодовольно бесстыдное зло.

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Путин и его режим / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 71-я ОЕБр

Бесстыдство зла.

Путинский режим уникален не жестокостью и садизмом. Были и не менее зверские режимы: сталинский, гитлеровский и т.д. Людей там тоже пытали, мучали, калечили, убивали. Однако делали это тайно, тщательно охраняя от постороннего взгляда. Невозможно даже представить, чтобы "Правда" или в Völkischer Beobachter демонстрировали как чекисты или эсэсовцы кормят арестованных свежеотрезанными у них ушами или бьют током по половым органам. Эти режимы как бы стеснялись своих зверств, понимая, что делают что-то нехорошее с точки зрения большинства населения.

Путинский режим уникально бесстыден. Это откровенное, беззастенчивое, самодовольно бесстыдное зло, гордящееся своим садизмом и изуверством. Людоедство здесь почетно и нравится не только власть предержащим, но и многим обывателям.

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Пригожин укрепил свою популярность, выложив знаменитые кадры садистского убийства с помощью кувалды. Кадры эти так зашли высокопоставленным путинойдам, что они, как первобытные людоеды, устроили какой-то культ кувалды, дарили их друг другу, снимались с кувалдами в руках.

Сейчас таджиков, подозреваемых в теракте в Крокус моле, подвергают изощренным пыткам и увечат под видеозапись. Публике нравится, иначе пропагандисты не выкладывали бы записи в паблик, а только тайно радовали ими одинокого Чикатило в Кремле.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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