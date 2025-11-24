Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумает

В Трампе хорошо (и плохо) именно это – никакое его решение не является окончательным, всегда и по любому вопросу можно передоговориться.

https://opinions.glavred.info/putinskiy-plan-nikto-prinimat-ne-stanet-tramp-peredumaet-10718240.html Ссылка скопирована

С Трампом всегда можно передоговориться / Скриншот YouTube

Еще раз хочу напомнить: Трамп сейчас гораздо слабее, чем был в начале своего президентства. В США его уже сейчас довольно активно критикуют (в том числе республиканцы) за списанный у Путина "мирный план". Европейцы тоже почти не стесняются в выражениях по этому поводу.

Сам Трамп на этом фоне уже сказал, что текст нельзя считать окончательным, то есть - "план" можно и подредактировать.

В Трампе хорошо (и плохо) именно это - никакое его решение не является окончательным, всегда и по любому вопросу можно передоговориться.

видео дня

Вон, скажем, он называл нового мэра Нью-Йорка "коммунистом", угрожал Нью-Йорку джихадом, гулагом и нищетой. В ответ Мамдани называл Трампа "деспотом" и "фашистом". А потом встретились, поговорили - и все! Теперь они лучшие друзья...

Короче, я сейчас уже уверен, что путинский план никто принимать не станет, о нем скоро забудут.

Источник

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности - арабист. С 2010 года - работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред