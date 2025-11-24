Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумает

Еще раз хочу напомнить: Трамп сейчас гораздо слабее, чем был в начале своего президентства. В США его уже сейчас довольно активно критикуют (в том числе республиканцы) за списанный у Путина "мирный план". Европейцы тоже почти не стесняются в выражениях по этому поводу.
Сам Трамп на этом фоне уже сказал, что текст нельзя считать окончательным, то есть - "план" можно и подредактировать.
В Трампе хорошо (и плохо) именно это - никакое его решение не является окончательным, всегда и по любому вопросу можно передоговориться.
Вон, скажем, он называл нового мэра Нью-Йорка "коммунистом", угрожал Нью-Йорку джихадом, гулагом и нищетой. В ответ Мамдани называл Трампа "деспотом" и "фашистом". А потом встретились, поговорили - и все! Теперь они лучшие друзья...
Короче, я сейчас уже уверен, что путинский план никто принимать не станет, о нем скоро забудут.
О персоне: Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности - арабист.
С 2010 года - работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред