Путинская Россия стала слабой, начинается борьба за Арктику

Отобрать полностью Северный морской путь у России не получится, но установить над ним международны контроль придется.

Как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО, так сразу же возникнет новая геополитическая ситуация, говорит Небоженко / pixabay

Как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО, так сразу же возникнет новая геополитическая ситуация, когда на огромном пространстве от Санкт-Петербурга до Мурманска произойдет непосредственная встреча сил НАТО и России.

Это действительно историческое событие. Не случайно Кремль тратит так много усилий на то, чтобы замедлить прием Балтийских стран в НАТО. В попытке остановить процесс расширения НАТО, вызванный страхом европейских стран перед непредсказуемостью и жестокостью путинской России, Кремль пытается использовать Турцию и Венгрию для торможения вступления Финляндии и Швеции в Альянс. НАТО все равно обойдет скандальный саботаж пророссийских членов Альянса в процессе принятия.

Не будем забывать, что до вторжения агрессивной России в Украину Финляндия в 2021 году закупила в США у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителей F-35A. Тогда Россия не сильно обратила внимание, зачем миролюбивой Финляндии такой мощный воздушный флот.

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Но сейчас после поражения России в Украине все стало ясным. Как только эта огромная армия самолетов появится в небе Северного полушария, то гигантские военно-морские базы на Кольском полуострове самого могучего, Северного флота ВМФ России окажутся в худшем, более уязвимом положении, чем база ЧМФ в Севастополе.

Вступление балтийских стран Швеции и Финляндии в НАТО позволит Западу решить ряд стратегических задач - это усиление контроля над Балтийским морем, растягивание российского военного потенциала от Севастополя до Мурманска, а также значительное укрепление северного фланга НАТО. Но главное - это активизация проблемы интернационализации Арктики и Северного морского пути, на который претендует не только Россия, но и Запад, и Китай.

Резкое ослабление путинской России в результате провальной российско-украинской войны позволит Западу и Китаю в ходе мирных переговоров "поставить вопрос ребром" об международным контроле за Северным морским путем, крайне выгодным для Европы и Китая, но не России, которой, собственно, и нечего транспортировать этим удобным и безопасным морским путем.

Отобрать полностью Северный морской путь у России не получится, но установить над ним международный контроль придется.

И если китайский президент Си Цзиньпин весной приедет в Москву, то он будет обсуждать не только вопрос о войне России против Украины, но и китайский интерес к Северному морскому пути, как одного из условии создания Альянса Китая и России.

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