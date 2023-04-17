УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистана

Альфред Кох
17 апреля 2023, 19:20
36
Все диктаторы в мире одинаковы: им тяжело соблюдать Заповеди, поэтому они хотят вернуться в те времена, когда их не было.
Путин, патриарх Кирилл
Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистана, считает Альфред Кох / kremlin.ru

Россияне в пасхальную ночь не отказали себе в удовольствии обстрелять ракетами украинские города и убить несколько мирных жителей. Таковы их обычаи. Они теперь отмечают свою Пасху человеческими жертвоприношениями.

Наверное, им их попы объяснили, что их бог требует таких даров. Что ж, таков их бог… Не чета нашему: доброму и милосердному. У них бог другой. Страшный и кровавый. Они ему построили в Подмосковье храм - жуткое зрелище! Какое-то капище языческое, а не храм! А в качестве священной реликвии в нем не мощи святых, а фуражка Гитлера. Почувствуйте разницу…

Как Гитлер своих эсэсовцев исподволь возвращал к дохристианским языческим богам древних германцев, так и Путин с Гундяевым выстроили из некогда московской православной церкви какую-то смесь Золотого Тельца с Геенной Огненной.

видео дня

Видимо, все диктаторы в мире одинаковы: им тяжело соблюдать Заповеди, поэтому они хотят вернуться в те времена, когда их не было. А Путину еще и повезло: ему попался народ, девственно не знающий основ христианства и не читавший Святого Евангелия. Как писал Николай Лесков: "Христианство на Руси еще не проповедано!" Такому народу что расскажут попы - то и есть христианство. Мели Емеля - твоя неделя…

Вот и Кириллка Гундяев, надев на себя свой расшитый золотом шаманский наряд, заявил: "Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека - поклонению прогрессу, науке, технике… Каков должен быть ответ Русской православной церкви и ответ России? Да такой, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!"

Чувствуете, куда клонит? Да, да! Именно! Туда, к Перуну, к Лешему и домовому… К вере стоячую оглоблю и разорви-траву. В то, что можно сиднем сидеть тридцать лет, а потом раз - и всех победить! Что можно лежать на печке, а она сама пироги печет! И сама едет, куда надо! А если рыбку попросить - то она три желания выполнит.

Что вы говорите? Наука это отрицает? Вот! Совершенно верно! Поэтому нужно все книги сжечь. В них соблазн. Много знаний - много скорби. Не надо никакой науки и никакого прогресса.

Надо только все больше церквей настроить и при них - церковные лавки с картинками и крестиками. И мы этому народу так голову задурим, что они не то, что мирных жителей убивать будут, они их жрать начнут! Сырыми! Если на это будет специальное распоряжение. Наша церковь - это опора власти. Так было - и так будет вовеки веков! Аминь!

Я даже боюсь предположить, что будет, когда русский человек прочитает таки Евангелие и поймет, наконец, в какую веру он крещен! Хотя, впрочем, чего бояться-то? Не будет этого никогда. Как говорил Пушкин: "Мы ленивы и нелюбопытны". Да и Кириллка позаботится о том, чтобы этого не случилось. Он как никто в этом заинтересован…

А может я и обольщаюсь. И не изменит ничего чтение Евангелия. "Ибо много званных, да мало избранных" (Матф. 22:14). Еще Мартин Лютер говорил, что "христианин - птица редкая"... Так или иначе, но проповедь прогресса и науки нынче в России в опале. И это сегодня прямо заявлено. Что из этого следует - нетрудно догадаться: больше "Основ православной культуры" в школе и меньше - английского и математики с физикой.

И вот что я вам скажу, дорогие россияне. Если вас электронная повестка в военкомат не испугала, то уж это точно должно напугать. Представьте на минуту, что будет с вашими детьми после того, как они пойдут в такую школу, а тем более - окончат ее. Вы такого будущего для них хотите? Бегите оттуда куда глаза глядят! Спасайтесь! Ей-ей, потом будете локти кусать, да поздно будет!

Если все это реализуется хотя бы на половину, то Россия обречена. Это будет православное подобие нынешнего Афганистана, находящегося под властью Талибана. Впрочем, Кириллка уже не раз говорил, что его версия православия намного ближе к радикальному исламу, чем к европейскому христианству.

Так или иначе, но перспектива появления нового ИГИЛ на месте России вряд ли оставит Запад равнодушным. И то, что он сейчас начал активно помогать Украине - это свидетельство того, что он это понимает. Вопрос теперь стоит так, что Россия вообще отрицает нашу цивилизацию. Цивилизацию, основой которой является прогресс и наука. Это теперь заявлено открытым текстом. И эту битву мы не можем проиграть. Потому, что это вопрос жизни и смерти.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
Реклама

Главное за день

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в Украине

18:14 Украина
"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в Украине

"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в Украине

17:35 Украина
"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и Бахмуте

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и Бахмуте

16:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

19:20

Путинская Россия превращается в православное подобие Афганистанамнение

18:59

Как сварить вкусный бульон из курицы: 9 ингредиентов для разнообразия

18:44

"Война пришла в дома россиян": в ГУР заявили, что в РФ не осталось безопасных местВидео

18:14

"Мы пришли их спасти": Пригожин цинично оправдался за убийства детей и женщин в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:52

Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

17:35

"РФ нападет на другую страну": Дуда выступил против быстрого окончания войны в УкраинеВидео

17:33

Зачем в Китае массово истребляли воробьев и при чем здесь СССР

17:23

Как определить характер по подбородку: главные признаки злости и доброты

Реклама
16:45

Киркоров пообещал Галкину пойти на передовую, но в колготках

16:39

Мужчина оригинально отпраздновал развод после 23-х лет семейной жизни

16:31

Олег Винник объявлся в Сети спустя год после "исчезновения"

16:30

Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

16:05

"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и БахмутеВидео

16:01

"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцевВидео

15:46

"Все закручивается в петлю": Фейгин оценил сценарий заговора против Путина

15:43

В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположениеВидео

15:36

"Коварные планы россиян": Зеленский собрал важную СтавкуВидео

15:25

"Надо завязывать": раздувающемуся Баскову врач сообщил плохие новостиВидео

15:05

Какие православные праздники в мае месяце: календарь

Реклама
15:01

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

15:00

Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

14:40

Алла Пугачева едко подколола российскую власть и снялась у "позорного столба"

14:37

Она просто хочет зарабатывать деньги: бойфренд Лорак решил защитить свою сожительницу, но опростоволосилсяВидео

14:35

"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войнеВидео

14:31

Украина де-факто стала членом НАТО, осталось принять политическое решение – РезниковВидео

14:21

В Бахмуте убивали детей и женщин по приказу "повара Путина" – командиры из ЧВК Вагнера

14:10

"Кудряшка Сью" Элисон Портер вышла замуж за друга детства

13:48

Хитрая головоломка, разгадать которую непросто: как найти курицу с особенной лапой

13:35

Гороскоп на май 2023: Козерогам – легкость, Рыбам – возвращение бывших

13:22

Подловили в магазине: стал известен пол второго ребенка РианныВидео

13:21

ВСУ пойдут в контрнаступление 30 апреля: СМИ узнали секретную дату из утечки Пентагона

12:43

Путин и Шойгу сели в Кремле и размечтались об "оккупации Украины"Видео

12:35

"РФ оказалась в ловушке": Кремль готовится к вечной войне - Фейгин

12:34

Какой полив любит лук: хитрый секрет опытных дачников - чем полить лук, чтобы рос хорошо

12:16

Угроза контрнаступления ВСУ: РФ мобилизует на войну сотни тысяч резервистов – Фейгин

12:13

В стране-агрессоре России назвали цену, за котороую там якобы выступит Алла Пугачева

12:07

Ольга Сумская призналась в прямом эфире, поздравила ли ее "российская" дочь с ПасхойВидео

12:05

Гороскоп на завтра 18 апреля 2023: Весам – проблемы с деньгами, Рыбам - разочарование

12:02

Глава МОН предлагает сократить количество предметов в школе: как отреагировали в Сети

Реклама
11:20

Скандальный кум Путина Медведчук набредил о "трибунале над Зеленским"Видео

10:59

Украину накроет мощный циклон с Балкан: синоптик назвал даты нового "потопа"

10:55

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд стала мамой и уже выписалась из больницы - милые фотоВидео

10:46

Большие проблемы с маленькими крылышками: что значит, когда птица залетела в дом

10:29

В сеть попали данные по поводу диагноза Олега ВинникаВидео

10:04

Боец ВСУ 5 месяцев мечтал увидеть любимую: трогательные кадры звонка сразу после пленаВидео

10:00

Затопленные села, набережные, парки и стадионы: Украину накрыл рекордный паводокФотоВидео

09:58

Солнечное затмение 20 апреля 2023: Овнам - новые возможности, Девам - большая прибыль, Рыбам - переменыВидео

09:09

Ударами по Крымскому мосту и Черноморскому флоту ВСУ уже могут начать освобождение Крыма – ВолкерВидео

09:00

Успех контрнаступления ВСУ вынудит элиты устранить Путина, в победу они не верят - ФейгинЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять