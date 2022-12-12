Путинская идеология никуда не исчезнет после войны

В сознании того же Путина "величие" - это сугубо завоевание новых территорий, покорение и расширение.

Владимир Путин / скриншот

Есть одна серьезная проблема, которая обязательно "вылезет" со временем. В контексте "хороших русских" и "войны Путина".

На западе любят называть агрессию против Украины "войной путина". Мол, это сам вождь государства-агрессора несет за нее ответственность. Понятно, что большинство украинцев такую концепцию отвергает. Но кроме коллективной ответственности россиян, о которой надо говорить, остается еще одна проблема, о которой почти никто не говорит. Речь об имперской идеологии России, которая, собственно, и стала главной причиной войны.

Я смотрел много западных аналитиков и русских, которые говорят о "войне Путина". В их интерпретации получается так, что Путин "внезапно потерял рассудок", и решил воевать. Но все мы понимаем, что и путин, и война, и зверства российских войск, и мобилизация... Все это имеет одну причину: имперская идеология, глубоко сидящая в российском обществе.

Именно поэтому в сознании того же Путина "величие" - это сугубо завоевание новых территорий, покорение и расширение. Именно поэтому основная масса россиян воспринимает положительно это "расширение" и необходимость за него воевать.

Этой имперскостью в России проникнуто все: искусство, литература, кино. Все кричит: завоевание - смысл жизни! Расширение россии - большее благо! Они так с детства учат, что россия имеет право захватывать все, что большинство соседних к россии народов - "неполноценные", должны быть покорены, что Украины "не существует" и т.д.

Именно поэтому идея вторжения в соседнее суверенное государство не кажется большинству россиян плодом болезненного воображения, именно поэтому мобилизация ради этой цели не вызывает всеобщее отторжение, а одиночное бегство. Именно поэтому геноцид украинцев воспринимается как норма.

Тот, кто сейчас возглавляет россию, в свое время умрет, умрут и преступники, которые помогали ему в организации агрессии. Такова смертная природа человека. А вот имперская идеология сама не умрет, а будет находить новых апологетов, и когда-то снова спровоцирует войну, смерти и геноцид. Вот о чем надо говорить.

Ну не придумал Путин ничего нового. Он просто актуализировал имперскую идеологию, которую можно называть по-разному. Например, рашизм, как неоднократно говорил в своих выступлениях украинский президент Зеленский (и уже упоминается в той же Википедии), русизм, как ее называл Дж. Дудаев, но главное то, что она существует, и что она - реальна.

И самое страшное, что она даже не нуждается в серьезной системе изложения, классиках или "катехизисе". Это очень простая, а потому очень действенная идеология, которая исходит из того, что россия должна все захватывать, расширение россии - главный смысл ее существования и жизни ее людей, это расширение стоит геноцида других народов и убийства представителей собственного.

Если об этом не говорить, эта идеология никуда не исчезнет и после завершенния войны, когда на некоторое время, снова на поверхность российской политики могут "выплыть" либералы, которые, в массе, тоже не лишены влияния имперской идеологии.

Это не "война Путина", это война зараженных имперством русских, к числу которых относится и сам Путин. Не он был первым, не он, пожалуй, и последним русским имперцем.

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