"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войны

Скорее всего Россия движется к смене власти путем создание формально коллективной формы управления страной.

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В России может появиться "путинизм без Путина" / скриншот с видео

Если после обмена пленными и заложниками Израиль и Хамас, в конце концов, при международной посредничестве и вынужденном вооруженном нейтралитете Ирана, подпишут мирное соглашение, то Запад возьмется за Украину и Россию, за организацию мирного соглашения, чтобы о себе не думал Путин. Для Путина прекращение войны в Украине крайне невыгодно ибо он не добился своей главной цели внутри России - продление режима абсолютного правления, режима личной власти вместо перспективы перераспределения власти и собственности в пользу некого "политбюро"- группы российских политиков, олигархов и силовиков, состоящих из старых и новых его соратников, друзей и лоялистов. Поэтому Кремль всеми силами будет сопротивляться угасанию палестино-израильского конфликта, точно так как и успешным мирным переговорам с Украиной, которые потребуют от Путина уступок и компромиссов и любом случае сильно ударят по его политической перспективе и абсолютной власти над Россией.

Активные попытки могущественного близкого друга Путина Патрушева реализовать управляемый процесс передачи власти Преемнику имеет меньше шансов на успех, как и отчаянные попытки Путина удержать абсолютную власть любым путем.

Скорее всего Россия движется к смене власти путем создание формально коллективной формы управления страной (Политбюро), политического режима - "путинизм, без Путина". Но окончание войны является одним из условий такого развития событий.

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Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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