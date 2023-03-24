Путина выжали по-максимуму: он сдал Россию Китаю ни за что

Путин не получил ничего, кроме распоряжений завершать этот позор и подстраиваться под требования, правила и выгоду Китая.

Путина выжали по-максимуму / Фото сайт Кремля

К завершению переговоров Си и Путина. Краткие выводы.

1. Первое и главное: Россия полностью ложится под Китай. Все, мифу о "величественном государстве", "возрождении империи" конец. Культурно это формулируется как "младший партнер". Для внешних наблюдателей Россия теперь вместо "бензоколонки Запада" - "китайская дешевая бензоколонка". Ну и для части самих россиян (тех, что еще способны как-то оценивать ситуацию) это короткая обреченная фраза "все, нас продали в рабство".

видео дня

2. Россия не просто формально согласилась, но фактически приняла роль "младшего патнера"/ проблемной временной собственности Китая: РФ согласилась на перевод крупных сделок, в том числе с другими государствами, в юане.

3. Не было никаких итоговых договоренностей, обязательств, договоров: длительные размышления Си о дальнейшем развитии взаимоотношений вплоть до сотрудничества в космосе – это вода. Не подкреплена никаким документом. И даже никакого конкретного обещания не было публично сделано - "товарищ Си искренне пообещал обещать и дальше". То есть, для общественности выглядит, что Путин сдал Россию Китаю ни за что, как Манхэттен.

4. Итак, были какие-то кулуарные личные договоренности: не для России, а лично для Путина. И за это из Путина выжали по-максимуму. Степень его разочарования видна по лицу, он и не скрывает своего настроения.

5. Относительно войны выводы можно делать разве из отсутствия заявлений, кроме одобрения Путиным мирного плана Си (где первый пункт: уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины – что сразу означает деоккупацию как основу мирных договоренностей; и еще раз: Путин это публично похвалил!). Похоже на то, что Си таки переломил Путина, чтобы тот в ближайшее время шел на мирные переговоры с условием минимум отходил на позиции 24.02.22 (возможно, не дожидаясь массированного контрнаступления ВСУ). Потому что в целом война, которая истощает Россию и отвлекает США, Китаю выгодна, но выгоды исчерпываются, время закругляться. Си выжмет остатки выгод для Китая за время, пока Путин будет закрывать вопрос войны из-за комплексных непростых переговоров.

В общем это все выглядело как громогласно разрекламированное Кремлем тотальное унижение России и Путина. А как раз китайская пресса не обозначила визит "государственным" (а лишь обычным, заурядным, без ожидания каких-то серьезных результатов) - так он и прошел. Путин не получил ничего, кроме распоряжений завершать этот позор и подстраиваться под требования, правила и выгоду Китая.

Россия, фактически, получила подчиненный статус в отношении государства, которое само не так чтобы было среди главных международных игроков.

И еще о войне – почему для Си Путин выглядит бесперспективным идиотом. Для нас и НАТО Путин очевидно идиот, потому что несмотря на все свое прагматичное поведение к тому все же влез в войну с нами, рискнул напасть. И это стало началом конца. А для Си Путин выглядит идиотом, потому что не использовал ни одного из множества шансов тихо выйти из безумно невыгодной ситуации с заявлением "Россия одержала победу" (как Китай и Вьетнам 1979: Китай отполз, обе стороны для внутренней аудитории заявили о победе, Китай перекрыл огромные расходы ценой быстрого отступления и правильной агитационной кампании для китайцев).

Поводов завершить кампанию Путин имел за год множество. Возможности вбить в головы россиян версию "Россия одержала победу, мы достигли всего чего хотели" есть до сих пор. Потери России на экономическом, социальном фронте, в геополитике астрономические и долговременные, если не окончательные, навсегда. И при том Путин продолжает упрямо лезть на кактус. Не имея детального плана и конкретных задач хотя бы на следующих лет 20.

Си и Китай в целом такого понять не могут, для них это абсурдно. Поэтому Путина они искренне презирают как непродуманного неудачника – что и продемонстрировали и продолжат демонстрировать. А мы тщательно за этим будем наблюдать.

Источник