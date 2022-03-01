Путина вытащат из бункера и размажут асфальтовым катком, лучше будет, если это сделают сами россияне

Россиянам нужно торопиться решить проблему Путина, не успеют – гаплык / Фото Reuters

Дорогие россияне и белорусы!

Хорошие и плохие, те, кто против войны, и те, кто за. И те, кому все равно, это вас тоже касается.

Ситуация зашла слишком далеко, и по мановению волшебной палочки она не разрешится.

Вас будут давить санкциями до тех пор, пока маразматик не уберется из Украины. Всем видам издевательств над вами, вашими деньгами, вашим комфортом нет предела. Каждый день будет преподносить сюрпризы, в конце концов, чтобы разблокировать ваши айфончики, надо будет научиться говорить "паляниця".

Все равно из Украины когда-то придется уйти, но основные санкции после этого не прекратятся. Договориться не получится, это не санкции Украины. Чем быстрее ваши войска уйдут, тем меньше вы будете страдать.

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Каждый день нахождения в Украине войск, кроме ваших гражданских страданий, будет уносить жизни ваших солдат, офицеров и прочих, которых вы привезли в Украину.

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Вы доказали, что у России очень сильная армия, она большая, профессиональная, героическая. На этом можно остановиться и пойти домой.

За 10 дней конфликта в Карабахе наступающий Азербайджан положил 3700 убитыми. Можете посчитать ваши потери, учитывая, что масштаб конфликта в 10 раз больше. Если учесть, что предыдущие слова про прекрасную армию – ложь, потерь будет еще больше.

Неважно, что вы лично думаете о войне. Вы обязательно пострадаете – экономически, морально, а, может, и физически.

Если вояки Путина будут разгромлены, украинская армия придет в ваши дома. Я лично боюсь предсказывать, что будет потом, что будет с Крымом, Приднестровьем, псевдореспубликами востока Украины, ну и дальше куда попадет.

Страны антипутинской коалиции дают Украине самое современное противотанковое оружие, ПВО и даже самолеты. После того, как это ПВО станет на позиции, преимущество в воздухе исчезнет, и ход войны поменяется.

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То, что ваш деятель говорит о применении ядерного оружия, это страшит все человечество. В конце концов он испугается его применить, его вытащат из бункера за яйца и размажут асфальтовым катком. Лучше будет, если это сделаете вы сами. Еще лучше – если отдадите голубчика под трибунал за военные преступления.

Сейчас время очень спрессовалось, все происходит очень быстро. Надо быть в тренде, в потоке, не успеете – гаплык.

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Да, мы очень боимся вас, боимся войны, потерь, разрушений, бояться – это нормально для людей.

И вы тоже должны бояться сейчас, теребить ручонками складки своих пижамок, думать о том, что в ядерном огне сгорит ваш ребенок и ваша милая собачонка, инструктор по йоге и бариста с миндальным молочком. Страх призовет совесть, а совесть заставит действовать.

Смерть Путину!

Евгений Ихельзон, блогер, религиовед и путешественник