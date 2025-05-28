Когда политика диктатора входит в противоречие с интересами правящей верхушки, вероятность переворота резко повышается.

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Просят остановиться?

Большая часть российской верхушки была бы счастлива, если бы Путин остановил войну на условиях, предложенных Трампом, а для начала принял предложение о перемирии.

Это был бы для путинской России, для режима и олигархии идеальный вариант: наконец-то закончить войну, зафиксировать прибыль и выскочить из катастрофической авантюры. Трамп дал им шанс не просто выбраться из этой ямы, а ещё и с профитом - в виде временно захваченных территорий.

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Однако безумный Путин не хочет воспользоваться этим шансом, свалившейся на его голову удачей в виде президента- коллаборациониста Трампа. Он собирается воевать до полной победы над Украиной. Хочет доминировать не только на территории бывшего СССР, но и во всей зоне советского влияния. Эта цель недостижима и ведет к большой европейской войне. Но параноик не может остановиться.

Однако большинству представителей российской верхушки все эти имперские бредни даром не нужны. Они привыкли к комфортной жизни в маленьком мире сверхбогатых, для которых нет границ и ограничений. Они хотят и дальше зарабатывать (то есть в основном воровать) в России, а тратить и инвестировать, лечиться и отдыхать, учить детей, фактически жить второй настоящей жизнью на Западе. Им сильно надоел перманентный стресс, связанный с войной и санкциями.

Когда политика диктатора входит в противоречие с интересами правящей верхушки, вероятность переворота резко повышается. Однако пока до этого далеко. Она боится Путина больше ядерной войны.

Тем не мене, возможно, что-то начинает меняться. До меня дошел слух из Москвы, что Путина пытаются уговаривать пойти на перемирие. Участвует в этом якобы Абрамович, Дмитриев и даже Шойгу. В подтверждение этого в телеграм-каналах пишут о какой-то неожиданной подозрительной активности Шойгу, который встречается с Абрамовичем и другими олигархами. Если это так - уже шаг вперед.

Конечно, Путин их пошлет и может наказать. Может быть тогда они все-таки преодолеют свой панический страх перед ним, как сделало это окружение Павла 1 или приятели Берии.

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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