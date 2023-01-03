Украина при американской поддержке победит, Байден сможет вступить в президентскую гонку в качестве второго Франклина Рузвельта.

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом доме, считает Эйдман / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Поджаренный Путин к выборам.

Безусловно, США поддерживают Украину против российской агрессии прежде всего по идейным, гуманистическим причинам. Но и текущие конъюнктурные политические обстоятельства могут сыграть здесь важную позитивную роль.

Путина, возможно, приготовят и подадут к столу ещё до президентских выборов в США. Байден уже заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Ситуация у него сложная, уровень поддержки достаточно низкий. А у республиканцев, наоборот, теперь есть довольно сильный потенциальный кандидат Рон Десантис, который не имеет такого антирейтинга как Трамп.

Возможно, единственный шанс у Байдена и демократов переломить ситуацию - победа над Путиным в глобальном противостоянии. Если ещё до выборов в США, Украина при американской поддержке победит, Байден сможет вступить в президентскую гонку в качестве второго Франклина Рузвельта, изменившего ход истории и уничтожившего экзистенциальную угрозу человечеству в лице путинского режима.

Победитель-Зеленский, благодарящий за поддержку в смертельной схватке с российским империализмом, и обезвреженный маньяк-Путин на скамье подсудимых создали бы идеальную информационную картинку для избирательной кампании Байдена. Возможно, такая ситуация, вообще, единственный шанс демократов на победу в 2024 году.

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом доме, чтобы неспешно и со вкусом съесть в ходе фактически уже начавшейся президентской кампании. В этом интересы нынешних американских властей и Украины снова совпадают.

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