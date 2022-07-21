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Путина нужно "мочить в сортире"

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

21 июля 2022, 06:23

Встав на путь террора, Путин вычеркнул себя из списка людей, с которыми можно вести переговоры. Он сам говорил, что с террористами переговоров не ведут.

Владимир Путин
Путин сам говорил, что с террористами переговоров не ведут / Reuters

Мимо меня не прошла ни трагедия Часова Яра, ни Винницы, ни других украинских городов и сел. Теперь уже совершенно ясно, что Путин перешел к террористическим атакам на мирных жителей. И цель его такая же, как у любого террориста от Ленина до Усамы Бен Ладена – посеять ужас и заставить противников понять, что всякое сопротивление приведет лишь к смерти заложников. А заложники – это их жены и дети.

Чудовищным террором Ленин с Троцким выиграли Гражданскую войну и подавили Тамбовское восстание, а арабские террористы пытались поставить на колени Израиль и Америку. В этом смысле Путин не придумал ничего нового. Он встал в один ряд с этими людьми и теперь его вина не вызывает никаких сомнений.

С одной стороны, конечно, встав на путь террора Путин вычеркнул себя из списка людей, с которыми можно вести переговоры. Ведь он и сам много раз повторял, что с террористами переговоров не ведут. Их просто уничтожают как бешеных собак. Как он правильно заметил однажды – их нужно "мочить в сортире".

Но, с другой стороны, свинья грязь всегда найдет. Вот и Путин нашел себе собеседников, отправившись в Тегеран. Там он будет общаться со всеядным Эрдоганом. Если вспомнить, что его "партнерами" так же являются руководители Талибана и эксцентричные диктаторы Туркмении и Таджикистана, то становится понятно, какое будущее этот выдающийся мозг готовит для дорогих россиян.

Ах, да, совсем забыл! Еще же, пока я гулял по Альпам, Северная Корея признала "ЛНР-ДНР"! Вот вам еще и товарищ Ким Чен Ын теперь в друзьях у Вована завелся… Уже даже Ци Цзиньпин его сторонится и отказывается от приглашения в Москву. Таким образом, очерчен круг, так сказать, стратегических союзников на среднесрочную перспективу. И в этот список даже уже и Казахстан не входит. А Лукашенко, наверное, каждую минуту думает, как бы так изловчиться, чтобы сдристнуть из цепких объятий Старшего Брата…

Не нашлось в огромной христианской цивилизации ни одного народа, который бы можно было теперь назвать другом России. И отправилась православная держава к бусурманам на поклон. И как теперь смотрятся все эти полумесяцы под крестами русских церквей? Уж и забыли видать, от чего так важно было их предкам столь явно демонстрировать свое отношение к агарянам. Или это новая русская политкорректность пришла на смену "традиционным ценностям"?

Как же, как же: теперь кремлевские идеологи рассказывают, что между "истинным православием" и исламом дистанция меньше, чем между ним и европейским христианством. И Рамзан Ахматович тому живой пример. Ну да, ну да…

Читайте такжеУ Путина истерика, его унизилиА уж между этим самым "православием" и чучхе – вообще нет никакой дистанции. Это одно и то же. Северокорейская "опора на собственные силы", в сущности, ничем не отличается от путинского "импортозамещения". И результат будет тот же: голодуха и нищета. Осталось только дождаться, когда Путин своих родственников из крупнокалиберного пулемета расстреляет, как это сделал однажды его новый друг Ким…

Впрочем, я думаю, для того, чтобы изучить опыт такого рода брутальных расправ, вовсе не обязательно ехать в Пхеньян. Думаю, в этом смысле есть чему поучиться и в Грозном.

Так или иначе, но Россия уже отчалила от берега под названием "Европа" и поплыла в неведомое путешествие. Российский Sonderweg ("особый путь") начался. В который уже раз Россия снова объявляет себя "отдельной цивилизацией" и отправляется искать путь в болоте и ледяной пустыне. Результат будет опять такой же как всегда: потеря десятилетий и миллионов жизней и поиск ответов, которые другими народами уже давно получены…

Нет в россиянах смирения. Не хотят они как обычные люди родиться, прожить в тихом труде всю свою жизнь и лечь в землю в назначенный час. Им надо обязательно удивить весь мир. И если удивлять нечем, и талантов никаких уже вовсе не обнаруживается, то можно просто куражиться, строить рожи, кукарекать, орать дурным голосом, грабить на большой дороге, рубить людей саблей и дико, страшно пить до потери человеческого облика…

Читайте такжеТравмы современной РоссииИ вот эта девочка в Виннице, разорванная пополам, это ведь вот он, тот самый кураж, кровавое месиво и угар, тупое упрямое скотство, столь хорошо известное россиянам.

И все эти стареющие "пацаны" типа Шойгу и Патрушева, они ведь бубнят что-то про "Дом офицеров": а внутри себя каким-то шестым чувством, нутром своим грязным чуют, что уже никак не управляют этой войной, что она пошла куда-то в разнос и скоро не будет слов, чтобы объяснить, что они делают, зачем и для чего…

И все эти тысячи русских и не очень русских людей, которые зачем-то вскочили, надели камуфляж, схватили автоматы и пошли убивать своих братьев (все люди - братья) … Они ведь тоже бояться думать о том, для чего они приперлись и чего хотят. Талдычат какую-то ахинею про "денацификацию", а сами-то в нее и не верят...

...Одно я знаю твердо: наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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