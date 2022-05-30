Путина надули: как оконфузились власти России

Рубль укрепляются, и в Кремле радости полные штаны, а зря / УНИАН

Похоже, Путин опять всех переиграл с отрицательным выигрышем, то есть его элементарно надули.

Запад фактически заблокировал львиную долю импорта в Россию, но продолжает (европейские страны) покупать у неё нефть, газ и большую часть другого сырья.

Лаптеголовые российские власти, как озабоченные подростки, хвастаются огромным профицитом внешнеторгового баланса и укрепляющимся прямо на глазах смущённой публики курсом рубля. Радости полные штаны.

А в действительности они просто оконфузились.

Российские власти берут валюту (да хоть бы и рубли) за свое сырьё. Радуются, вертят красивые бумажки у себя в руках, хвастаются ими. А купить на них, то, что им нужно, не могут. Транспортные потоки большей частью заблокированы даже из многих стран, которые к санкциям не присоединились.

А что такое бумажки, на которые ничего нужного не купишь?

Правильно – мусор.

Читайте такжеПутин торопится: почему Россия снова угрожает Киеву

То есть, получается, они поставляют миру ценные природные ресурсы, а в ответ получают пустоту, то есть неликвидные в их руках денежные знаки, которые на нужные товары не обменяешь, в основные доходные инструменты не вложишь; даже в Монте-Карло не поедешь и в казино не спустишь. Ибо санкции.

Обманули дурака на четыре кулака...

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"