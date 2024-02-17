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Путина может постичь участь Навального

Виктор Небоженко
17 февраля 2024, 18:49
Историю с Навальным довели до такого завершения друзья-враги Путина, которые считают, что диктатора пора устранить.
Окружение Путина хочет его устранить, потому и довело историю с Навальным до его смерти
Смерть Навального сулит Путину крупные неприятности / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram/navalny

После смерти Алексея Навального в тюрьме Путина ждут неприятные последствия. Прежде всего, будет попытка открыть против него второе дело в Гаагском суде – о сознательном уничтожении человека. Ведь судьей Навального стал Путин, а не российские суды.

Возможно, Навального целенаправленно не убивали, однако эта смерть все равно существенно испортит Путину картину перед президентскими выборами в России. Скорее, Навальный не вынес страшных условий в заключении, однако эти условия обеспечил ему именно Путин, потому и виновником будут считать его.

Не думаю, что Путин хотел уничтожить Навального перед президентской кампанией, ведь тот не представлял никакой опасности, находясь в тюрьме. Потому Путин не нуждался в его смерти сейчас.

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Хотя, безусловно, противники Путина на Западе и внутри России будут воспринимать случившееся как его попытку избавиться от главного конкурента. Но – важно подчеркнуть – Навальный не являлся конкурентом Путина на выборах. Он был конкурентом на случай, если бы что-то произошло с самим Путиным.

Так что вне контекста выборов Навальный даже в тюрьме был опасен для Путина тем, что был креатурой Запада. В мировой практике часто так: при определенном авторитарном режиме, при диктаторе находится один человек, которого поддерживает Запад. Так было в Бирме, Венесуэле и других странах.

Смерть Навального не станет "черным лебедем" для России, однако Путину она сулит очень крупные неприятности. Это очень сильный удар по Путину, поскольку это повод для международных инстанций начать расследование. Путин, естественно, не даст ничего расследовать, тем самым подтвердит то, что является диктатором. И тут же все вспомнят о том, как погибали другие его оппоненты, например, от "Новичка".

Более того, дальше Путина могут ждать симметричные события. Как Навальный умер от "оторвавшегося тромба", что было обусловлено исключительно чудовищными условиями его заключения, в которые его поместил Путин, так же может произойти и с Путиным. Причем в любой момент: человек может кушать яблоко – и всё, может посмотреть на солнышко – и всё, отправил в тюрьму еще сто человек – и всё, у самого сердце не выдержало. При всей необычности этой ситуации сценарий смерти Навального очень подходит для сценария смерти Путина.

Путин – очень подозрительный человек. Он будет подозревать, что ему все подстроили враги внутри России, люди из его окружения. Путин давно подозревает, что те, кто хочет его смещения, постоянно ухудшают повестку дня: на фронте, в экономике, Центробанке и т.д. Вот и смерть Навального он не воспримет просто как смерть заключенного.

Более того, Путина не пытались подставить – его уже подставили. Это очень старая техника, берущая начало в Византии: если окружение хочет избавиться от императора, оно формирует ему негативную повестку дня. Для Путина, объявившего себя "господином России, крайне неприятно, что на фронте у его войск ничего не получилось, в Украине он проигрывает, отвоевать какой-то населенный пункт не получается, по всей РФ горят нефтебазы… И в случае с Навальным ему пенять не на кого, ведь именно он отправил Навального на Таймыр, в самую страшную тюрьму. То есть кто-то постоянно доводит шаги Путина до плохого завершения. Точно так же его подтолкнули к войне в Украине: был у него Крым, был Донбасс – зачем нужно было бомбить и вероломно нападать на всю Украину, теперь он сам не знает. "Сафари" Путина на три дня в Украине не удалось – идет кровопролитная страшная война. И он не знает, как ее остановить.

Те, кто подталкивает Путина к неверным шагам, медлят по простой причине – он сильнее их. Потому они вынуждены использовать "тактику тысячи порезов".

Думаю, что ситуацию с Навальным довели до такого завершения именно друзья-враги Путина, которые считают, что он мешает, ведет себя неправильно, и уже пора вместо единоличного диктатора установить коллективное руководство в РФ.

Таков архетип Российской империи: там всегда было так, что каждые 20-30 лет в России менялся лидер на политбюро, какую-то группу, тайный совет. Но – эта группа сама должна получить власть, избавив себя от лидера.

Напоследок подчеркну, что способ умерщвления Навального говорит о том, что с Путиным может случиться то же самое.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) – украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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Владимир Путин Алексей Навальный Путин новости смерть Навального
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