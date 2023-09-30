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Путина "кинул" еще один союзник

Сергей Таран
30 сентября 2023, 19:47
Токаев считает, что в интересах Казахстана поддерживать антироссийские санкции.
Путина 'кинул' еще один союзник
Токаев обещает поддерживать антироссийские санкции / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

Путина "кинул" еще один союзник по ОДКБ. Президент Казахстана Токаев заявил, что его страна будет соблюдать санкционный режим в отношении России.

Об этом он сказал во время своего визита в Германию. Можно было бы подумать, что это он сказал лишь по дипломатическим соображениям. А ведь, например, Грузия, которую привыкли считать "прозападной страной" публично заявила, что не будет поддерживать санкционный режим. Мол это не в ее интересах!

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А, вот, Токаев считает, что в интересах Казахстана поддерживать антироссийские санкции. И это тот самый Токаев, который удержался у власти чуть ли не благодаря России. Помните акции протеста в прошлом году, когда в Казахстане была объявлена операция ОДКБ "по охране важных объектов"? Тогда многие считали, что после этих событий Токаев будет извечно обязан России и делать все, что скажут в Москве.

Но пока делает Токаев все, что говорят в Казахстане. Или, что иногда говорят на Западе. А еще иногда - что говорят в Пекине.

Российские паблики уже поднимают по этому поводу скандал. Но российский МИД - наоборот, был максимально вежливым и заявил, что надеется, что соблюдение Казахстаном антироссийских санкций не повлияет на развитие казахско-российских отношений.

Представляете? Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций не повлияет на развитие казахско-российских отношений! Кремль уже не решается даже протестовать по этому поводу. Потому что со всеми соседями уже перессорились и дальше ссориться и пугать уже некуда и нечем.

Вот так выглядит унижение путинской гордыни соседом, которого еще недавно вчера считали "своим".

Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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Касым-Жомарт Токаев
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